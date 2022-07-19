原因曝光！台南「阿江鱔魚」休業 7旬職人連切蔥都要自己來

台南知名老店「阿江鱔魚」在昨天貼出公告表示休業，很多消費者擔心會不會老店又少一間，不過友人透漏，阿江太操了影響健康，如果沒意外，休息半隔月後又會看到他。（記者王捷攝）

2022/07/19 18:46

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台南阿江炒鱔魚「近期休業」 網友：時代的眼淚又+1

〔記者王捷／台南報導〕台南知名鱔魚老店「阿江鱔魚」昨公告近期將休業，由於沒有標註日期，許多消費者訝異之餘，紛紛猜測應該是跟疫情有關，令人回味的老店又少一間。不過，阿江每天生意好到要排隊，已70歲的阿江沒有傳人，他秉持著職人精神2、30年來連切蔥都親自動手，天天如一日，已經影響到健康，醫師囑咐他要先休息半個月，這將是他開業以來休息最久的一次。

阿江15、6歲時就在親戚家當學徒，直到退伍到國華街一帶開業，後來搬到較熱鬧的民族路與康樂附近，該處的夜生活較熱鬧，而鱔魚意麵又是台南人在飯間、消夜喜愛的點心，久而久之阿江鱔魚打出名聲，在炒鱔魚林立的台南中西區有立足之地；內行人都知道，除了要點一盤用獨特醬汁炒的鱔魚，還要再來一盤「鱔魚炒大麵」，大麵雖然不如意麵能吸附較多醬汁，但有嚼勁的大麵與脆脆的鱔魚搭配起來獲得老饕青睞。

阿江在中西區開業2、30年來，幾乎沒有休息，但是昨天貼出休業公告，讓許多消費者懷疑又是疫情惹禍，擔心會不會老店又少了一間，但是許多在地業者都羨慕，阿江鱔魚即使在疫情期間每天都排隊；阿江每天下午4點左右會來開店，切好鱔魚配料，請來的三個員工還比他晚來，等到凌晨12點，員工都走了他自己收店，實際上三位員工只負責招呼客人、端盤子跟洗碗，阿江連切一把蔥都自己來，朋友都說他是「鐵人」。

但是，也因為阿江的職人精神，影響到他的健康，友人透漏醫師囑咐阿江要休息半個月，如果沒有變化，可能在半個月後又可以看到阿江在攤位上切鱔魚了。

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