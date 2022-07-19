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    中國禁石斑魚！漁民羡慕高雄 南市府：輸中漁民僅2戶

    台南石斑魚成魚養殖約佔全國5％，產量約980公噸。（圖由南市農業局提供）

    台南石斑魚成魚養殖約佔全國5％，產量約980公噸。（圖由南市農業局提供）

    2022/07/19 13:02

    〔記者蔡文居／台南報導〕針對中國自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，高雄市政府很快就推出補助措施。台南市議長郭信良今天表示，台南漁民看了實在很羨慕，台南石斑養殖漁民至今遲遲等不到市府相關作為，紛紛向他提出陳情，呼籲市府盡快拿出配套措施，不要讓漁民的虧損擴大下去。

    南市農業局表示，南市石斑類養殖面積約為510公頃，養殖魚苗約460公頃，佔90%，另成魚養殖魚塭50公頃，佔10％。石斑魚收成以秋季到農曆年為主，台南成魚養殖約佔全台5％，產量約980公噸。經統計台南地區銷中國合格石斑魚養殖場共15戶，但實際調查名單內還供應中國市場的漁民僅有2戶，成魚市場直接衝擊較小。

    郭信良表示，石斑魚無法外銷中國，對台南養殖漁民打擊很大。雄市政府從6月28日就開始執行石斑魚產銷調節補助措施，台南漁民看了實在很羨慕，而且高雄市是以市預算補助，不必等待中央撥款就能核銷，更有效率。

    他說，原本每台斤160元的石斑魚，現在平均價格僅剩每台斤110元，但成本就要每台斤140元，市府要趕快行動，拿出讓漁民有感的作為來。

    農業局表示，已向農委會研提延養、保價收購、加工凍儲及產業行銷活動等獎勵及補助措施，來協助漁民解決產銷問題。另也協調漁會協助盤點台南實際養殖石斑魚數量、型態及目前所遭遇的困難，提供媒合加工、凍儲業者及盤商等通路，並配合農委會輔導因應措施，針對台南石斑魚，執行提升水產的安全與品質，調節上市產量、強化內銷行銷活動及加強海外通路拓銷等4項措施，穩定石斑魚產銷平衡，協助漁民渡過難關。

    南市石斑類養殖面積約為510公頃，養殖魚苗約460公頃，佔90%，另成魚養殖魚塭50公頃，佔10％。（圖由南市議會提供）

    南市石斑類養殖面積約為510公頃，養殖魚苗約460公頃，佔90%，另成魚養殖魚塭50公頃，佔10％。（圖由南市議會提供）

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