違法倒廢棄物污染 扣押曳引、拖車與挖土機7/29法拍

行政執行署台南分署將於7月29日法拍涉違法傾倒廢棄物污染土地的大型貨運車輛。（行政執行署台南分署提供）

2022/07/19 12:44

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變賣刑事扣押物，將於7月29日上午10點，在台南城西垃圾焚化廠（安南區城西街3段1105巷121弄150號）停車場進行拍賣程序。拍賣物有1輛營業貨運曳引車、1輛營業半拖車、1部KOMATSU PC300挖土機及1部KOMATSU D60A堆土機，歡迎民眾到場競標，從當天上午9點起到9點50分憑身分證或相類的身分證明文件登記；10點起競價拍賣。

行政執行署台南分署表示，本案是台南地檢署國土專組檢察官先前查獲不法集團違反廢棄物清理法案，查扣被告等人供犯罪使用的曳引車、半拖車、KOMATSU牌挖土機及堆土機等機具，因該案查扣應沒收的機具及車輛有保管花費過鉅或有困難的情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意，在偵查中進行變價程序，以落實刑法沒收新制與徹底剝奪犯罪所得。

本次拍賣的營業貨運曳引車是MITSUBISHI、2000年份、排氣量11945CC，該車滯欠牌照稅1萬530元、燃料費8591元、違規罰款1600元，合計2萬721元；半拖車是竑展、1998年份，框式、傾缷式，滯欠違規金額1500元。

台南分署提醒，本次拍賣的拍定人須當場以現金或經金融主管機關核准的金融業者為發票人之即期支票或信用卡刷卡支付拍定價金及鑑定費用（每項1350元），如以票據支付，要等票據兌現後，才能交付拍賣標的物。

台南分署並說，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證或相類之身分證明文件，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，不能參與本次競價拍賣。為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽，該日會場也會做好防疫。

行政執行署台南分署將於7月29日法拍涉違法傾倒廢棄物污染土地的大型挖土機。（行政執行署台南分署提供）

行政執行署台南分署將於7月29日法拍涉違法傾倒廢棄物污染土地的大型堆土機。（行政執行署台南分署提供）

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