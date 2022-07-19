家戶廚餘變黑金 南市環局新品牌肥料「尚好肥」8月上市

南市城西廚餘高速發酵廠以家戶廚餘製成的肥料，再創循環經濟。（記者蔡文居攝）

2022/07/19 11:09

〔記者蔡文居／台南報導〕家戶廚餘變黑金！南市環保局新品牌肥料「尚好肥」，預定8月底上市，是全國第一張由環保機關以熟、生廚餘做成肥料且取得農委會雜項肥料登記證。

南市環保局表示，「尚好肥」是南市城西廚餘高速發酵廠以家戶廚餘製成的肥料，品質獲得農委會認可並核發雜項肥料。「尚好肥」是環保局繼10年前推出「尚介肥」以來第二款品牌肥料，家戶廚餘變黑金，再創循環經濟。

市長黃偉哲說，為了防範非洲豬瘟，為廚餘停止養豬政策預做準備，環保局108年即著手建置廚餘高速發酵廠，傳統廚餘堆肥60天才能將廚餘轉化成堆肥，廚餘高速發酵廠10天就能將廚餘變肥料。取得「尚好肥」肥料證，不僅增加廚餘去化管道，還為市庫增加收入。

環保局說，「尚好肥」經檢測，氮含量較高，較適合在葉子的生長期和以葉部為食用或草皮，觀葉植物為主的作物，含磷量也高，也適用在開花期或以觀花為主的花卉開花植物。而原有的「尚介肥」為一般肥料登記證，主要用於播種或移植前施用的肥料，也可以當追肥，在結果的時期以及以果實收成為主的作物都適合。

環保局說，生廚餘包含果皮、水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣，以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣，「尚介肥」屬生廚餘肥料。熟廚餘指的是烹飪後的食物類如米食類、麵食類、豆製品、蛋肉類、加工食品、雜糧類等，回收後主要是用來養豬，「尚好肥」含有熟廚餘。

市長黃偉哲（左）及環保署長張子敬（右），去年造訪城西廚餘發酵廠，展示所製作的肥料，當時尚未取得肥料登記證。（圖由南市環保局提供）

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