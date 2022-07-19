毒販變身24小時行動販賣機 南警查獲「清冠一號」毒咖啡包

台南市警方查獲主打24小時營業且隨叫隨到的販毒集團，起出印有清冠一號字樣、招財貓等圖案的毒品咖啡包。（台南市少年隊提供）

2022/07/19 10:20

〔記者劉婉君／台南報導〕毒販變身三班制輪班、24小時隨叫隨到的「行動毒品販賣機」，台南市少年隊經過半年的埋伏、跟監，還喬裝成清晨運動和倒垃圾的民眾，將7人販毒集團一舉逮捕到案，查獲偽裝成清冠一號等毒品咖啡包14包及K他命11.24公克、現金10萬元及毒品分裝工具。

南市少年隊年初偵辦少年施用毒品案件，追查毒品源頭時，因一名少年無意中脫口說出某人也有在賣，警方開始組成專案小組展開跟監，發現跟監對象是一個以呂姓嫌犯為首的7人販毒集團組織，呂嫌以販賣第三級毒品愷他命及毒品咖啡包為大宗，且主打「三班制輪班ON CALL」24小時隨叫隨到，於車水馬龍的道路上就肆意直接交易毒品，行徑囂張。

警方調查，該集團為躲避警方查緝，使用的交通工具都是與集團成員無關的車輛，如遇交通事故或警察攔查，就會立即更換其他交通工具，期間總共更換了8輛自小客車，及3個聚集據點來設置斷點，大幅增加警方查緝與蒐證難度。經報請台南地檢署指揮偵辦，並由第1、2、3、4、永康分局及刑大等單位配合少年隊，兵分多路持拘票前往各集團成員的住處將成員拘提到案。

警方在搜索過程中發現，呂嫌看準科技的便利性與網路的隱匿性，以通訊軟體來招攬生意，帳號直接挑明24H（小時）營業，毒品咖啡包的包裝結合疫情及流行趨勢，印製「清冠一號」字樣、知名南部飲料店「茶XX手」、卡通圖案「小熊維尼」、「招財貓」及「紅惡魔」等圖樣做為掩護。該集團分工縝密，提供販毒車輛、毒品、收取金錢皆有專人負責，拆帳亦相當制度化，呂嫌向警方供稱，毒品生意也受到疫情打擊，藥腳購買力下降，為了節省囤貨成本，所以毒品數量較少。

南市少年隊長蔡宗憲強調，警方不分晝夜積極打毒，以維護社會治安，呼籲青少年勿對包裝精美的不明粉末包裝產生好奇而誤食毒品。

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台南市警方查獲主打24小時營業且隨叫隨到的販毒集團，起出印有清冠一號字樣、招財貓等圖案的毒品咖啡包。（台南市少年隊提供）

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