與夫分居後交往男同事產子 科技女有責、男方沒事

鄭姓女子在與丈夫登記離婚之前就與王姓男同事交往產子，台南地院判鄭女要賠20萬元給黃姓前夫。（情境照）

2022/07/18 21:58

〔記者王俊忠／台南報導〕都是科技人的黃姓男子與鄭姓女子婚後育有子女，但婚姻並不美滿，兩人於2020年2月簽離婚協議書並從同年6月中旬分居，直到2021年3月才辦離婚登記。鄭女與丈夫分居後就與公司王姓男同事交往，兩人在2021年8月產下1女，黃男怒告鄭女在婚姻關係存在期間劈腿王男產子、向兩人求償200萬元。

黃男主張，他與鄭女在2009年結婚、育有子女，兩人雖於2020年2月簽寫離婚協議書，並在同年6月中旬分居，但兩人一直到2021年3月間才辦理離婚登記，後來他接獲戶政機關通知要辦新生兒出生登記，才知道前妻於離婚後的2021年8月中旬產下1女。

黃男表示，妻子與他分居後到離婚登記之前，就與其科技公司1名王姓男同事交往甚密，估算懷孕時間應在2020年11月下旬後，這懷孕的時間點，妻子與他的婚姻關係仍然存在，卻背著他與王男交往、產女，嚴重侵害他配偶權，因此求償200萬元。

鄭女辯解，婚後黃姓丈夫對她言語暴力、多次對孩子凶狠打罵，也少關心孩子，常無故提離婚要求，讓她對婚姻失望透頂、身心俱疲，在簽離婚協議與分居後，是丈夫故意拖延不辦離婚登記，她有跟同事說過已與丈夫離婚，後來在公司聚會時認識王姓男同事，因覺得已與黃男協議離婚並分居，無夫妻之實，才跟王男開始交往，王男不曾問她前一段婚姻的細節。

王男也說，公司同事都認為鄭女已離婚，不知她尚未辦離婚登記，後來鄭跟他交往、也只說已經離婚，直到2021年3月中旬後，黃男開始騷擾他們、要求賠償，鄭女才告知尚未辦離婚登記的實情，如果他知道鄭女是有夫之婦，怎會常在網路社群分享他與鄭女一起出遊的照片？公告周知，足見他無侵害黃男配偶權的故意或過失。

台南地院調查認為，鄭女雖說已與丈夫簽離婚協議書並且分居，無夫妻之實，才會跟王男密切交往懷孕。但在未登記離婚之前與第三者交往、發生性關係到產子，已侵害丈夫的配偶權，判鄭女要賠20萬元給黃男。至於王男，經查他在交往期間，不知鄭女尚未與黃男登記離婚、也無過失，判王男不必賠償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法