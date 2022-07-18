南市+1327 周末加開11處輝瑞兒童疫苗接種站

南市衛生局將於7月23、24日加開11場輝瑞BNT兒童疫苗接種站。（南市府提供）

2022/07/18 16:19

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增1327例本土個案。衛生局表示，將於23、24日在11個地點開設輝瑞（BNT）兒童疫苗接種站，家中有5至11歲兒童接種需求，即日起家長可透過「台南打疫苗」系統預約，接種當日攜帶兒童的健保卡、黃卡陪同前往。

台南5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率達84.67%，但第2劑目前僅32.81%；為提升涵蓋率讓學童獲得完整保護力，衛生局於本週末加開輝瑞（BNT）兒童疫苗接種站，23日接種站地點包含大內、西港、仁德、歸仁、永康、東區衛生所、安定區圖書館、玉井青果市場停車場；24日接種站為後壁、北門、龍崎區衛生所。

衛生局也提醒，符合滿6個月至5歲幼兒莫德納疫苗接種資格約有4.4萬人，「台南打疫苗」平台預計明（19）日開放預約，22日起開打，其中包括專責醫院、嬰幼兒常規疫苗暨COVID-19疫苗合約院所以及衛生所等，家長可選擇鄰近或熟悉的醫療院選預約，並徵詢醫師建議，提醒家長接種當日攜帶幼兒健保卡陪同前往。

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