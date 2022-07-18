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    南市西羅殿8月進香高峰期成焦點

    南市西羅殿是廣澤尊王重要信仰中心，每逢週末假日從各地前來進香的團體數量難以估計。（記者王姝琇攝）

    南市西羅殿是廣澤尊王重要信仰中心，每逢週末假日從各地前來進香的團體數量難以估計。（記者王姝琇攝）

    2022/07/18 13:13

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市16日發生外縣市進香團陣頭在西羅殿外聚衝突，引發討論！舊城內中西、北區宮廟密集度高，南勢街西羅殿、開基玉皇宮更是範圍內知名的「進香中心」，疫情趨緩、農曆7月份之前一波明顯的「報復性進香」，讓舊城區每逢週末熱鬧萬分；農曆8月起再迎來廣澤尊王（聖王公）聖誕，為期1個月的進香高峰期，成為各方矚目焦點！

    西羅殿是廣澤尊王重要信仰中心，全國分靈廟、壇數以千計，逢週末前來進香、謁祖或神像開光的團體少則10多團，尤其每年農曆8月聖王公聖誕，甚至可多達5、60團，萬人陸續湧進西羅殿祝壽，景象相當壯觀！做為全國廣澤尊王信仰中心之一，在進香高峰期到來之前，發生外縣市進香團陣頭在西羅殿外聚衝突事件，更是引起高度關注。

    廟方表示，一般團體都會提前告知或「貼香條」確定進香日期時間，「主人家」也好盡地主之誼準備迎接，同時讓廟方掌控動線及人流，也是展現對彼此的尊重；此次發生衝突的新北進香團並未先告知，遂與彰化進香團推擠造成衝突，加上雙方人馬都破百人，造成大亂鬥。西羅殿即刻發出嚴正聲明譴責暴力，也再次提醒各地進香團體務必提前告知進香日期。

    經統計，台南光是中西區有立案宮廟就近百間，緊鄰的北區宮廟數更是破百，其中歷史悠久的西羅殿及玉皇宮，正是範圍內最熱鬧的2大「進香中心」。文史工作者謝奇峰表示，「外來」進香和「出門」遶境不同，各宮廟都秉持「來者是客」，也期盼每個「出門」進香的團體能自律，「在大台南的宮廟或外縣市交陪境都能謹守紀律；不熟悉在地文化的團體，又沒提前告知就來，才較容易有突發狀況。」據了解，台南市還是有少數宮廟面對未告知就來的進香團體，直接表示不歡迎。

    而開基玉皇宮初估全年度平均每週末約有5、600人會來進香，近日疫情趨緩加上農曆7月份不宜進香，各團體紛紛趕在7月之前「報復性進香」，暴增的進香人數難以估計；西羅殿近日也是迎來破千人進香，加上地處觀光熱點，人流掌控、交通疏導更是挑戰。惟西羅殿將迎來進香期高峰，廟方及市府相關單位不敢大意。

    民政局也強調，市府近年來努力推動宗教優質化政策，已獲南市多數廟宇的支持與認同，但外縣市宮廟尚未能遵守南市廟會活動規範，將持續針對外縣市宗教團體及未立案宮廟或神壇加強宣導與取締，以提昇優質廟會文化。

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