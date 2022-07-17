西羅殿外陣頭大亂鬥 南市府：來鬧事神明也不歡迎

台南西羅殿為台灣廣澤尊王信仰中心，全國分靈的廟宇、私壇數量眾多，每逢農曆8月香期，各地進香團體絡繹不絕。（南市民政局提供）

2022/07/17 19:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市7月16日發生外縣市進香團陣頭在西羅殿外聚眾鬥毆事件，引起外界關注。台南市民政局長姜淋煌今天表示，台南市是萬神之都，也是多數神祇宮廟的開基祖廟，每年都會在神明聖誕來進香。台南人好客熱情，非常歡迎大家來玩，但如果要鬧事，不只人，相信神也不會歡迎！

南市民政局將於明天（18日）上午邀集市府消防局、環保局、警察局、中西區公所及西羅殿管理委員會等單位，在西羅殿召開「因應西羅殿廣澤尊王聖誕各界進香團參香相關事項協調會」持續推動廟會優質化政策。

民政局表示，西羅殿為台灣廣澤尊王信仰中心，全國分靈的廟宇、私壇數量眾多，尊王聖誕為農曆8月22日（今年為國曆年9月17日），每逢農曆8月香期，各地進香團體絡繹不絕，持續約1個月的高峰期。有關的治安、交通、環境清潔及鞭炮施放等問題，將透過這次協調會請各單位與廟方交換意見，共同致力將各項衝擊降至最低。

民政局說，市府近年來努力推動宗教優質化政策，已獲南市多數廟宇的支持與認同，但目前外縣市宮廟來南市進香或謁祖，以及少數私壇進行廟會活動，尚未能遵守南市廟會活動規範。市府將持續針對外縣市宗教團體及未立案宮廟或神壇加強宣導與取締，以提昇優質廟會文化。

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