台南建城400年博覽會 將推旅遊美食護照吸1年30萬人潮

在台南市府觀旅局長郭貞慧（中）見證下，南市餐旅教育協會卸任理事長蘇宏文（右）把印信交接給新任理事長周立峯（左）。（記者王俊忠攝）

2022/07/17 19:18

〔記者王俊忠／台南報導〕集結台南地區餐旅、觀光產、官、學界的台南市餐旅教育協會，17日改選理監事，大億國際旅行社總經理周立峯出任第7屆理事長。周立峯指出，2024年台南計劃辦建城400年博覽會，協會將發行台南旅遊美食護照，匯聚台南各風景區、飯店、餐廳共同行銷，預計1年可為台南帶來30萬人次觀光潮。

周立峯表示，此次配合市府舉行建城400年博覽會，決定推出CP值很高的「台南旅遊美食護照」，初步規劃1本售價為699元或799元，價格不高，但這本護照內容的優惠價值高達約1萬2千元，買到賺到、很划算，預計明年1月初發行，第1期目標最高發行30萬本，團結台南的風景區、飯店民宿、溫泉旅館與餐廳、特色小吃、名產伴手禮業者，把觀光餐旅大餅做大，創造業者與消費者互惠互利。

周立峯說，可確定方案在風景區部分，市府觀旅局所轄收費的虎頭埤、楠西龜丹泡腳池、雙春風景區，可3選1免費進園、文化局所轄收費的赤崁樓、安平古堡、樹屋與億載金城，4選2免費入園；逛觀光工廠可8選1。

飯店與民宿、溫泉旅館部分，護照內有A、B、C這3種券，各可針對飯店規模、房型在住宿時分別抵用A券1000元、B券800元、C券500元，依入住旅店房間現場價折抵；並有伴手禮、名產兌換券，各參與業者也會各自推出促銷方案，優惠期長達1年。協會並計劃到各縣市科學園區向科技業者推銷買此護照送給員工當年節禮，讓科技員工可多到台南旅遊、消費。

周立峯並在市府觀旅局長郭貞慧的監交下，從協會卸任理事長蘇宏文手中接過印信，南市副市長戴謙、文化局長葉澤山、社會局長陳榮枝都出席觀禮，戴謙與郭貞慧都說希望從7月15日國旅補助優惠後，觀光旅遊人潮能回流，很感謝產、學界協助推廣台南觀光餐旅；市府也會全力打造台南成為安心、安全的旅遊環境。

台南市餐旅教育協會聘請多位觀光、旅遊業者擔任諮詢顧問。（記者王俊忠攝）

台南市餐旅教育協會改組理監事、組成第七屆新幹部團隊。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法