說明籌編健保福利金始末 黃偉哲：不像謝龍介喊爽的

台南市長黃偉哲（前排左三）於本月14日宣布，明年南市長者加碼發放健保福利金。民進黨團議員也出席力挺。（圖由南市府提供）

2022/07/17 10:19

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長黃偉哲於本月14日宣布，明年南市長者加碼發放健保福利金，被國民黨台南市長參選人謝龍介嘲諷是「拿香跟拜」、「選舉到了、終於睡醒了」。黃偉哲今天表示，市府做法是努力在財政上許可下編列預算，「不是像謝龍介一樣喊爽的」、「碰到選舉才提出來當政見」。

黃偉哲說明南市籌編長者健保福利金預算始末。他說，今年是選舉年，配合議會提前開會審預算，所以預算籌編的比較早，大概4月就開始陸續編製概算。市府宣布的不是政見，而是已經編入明年預算內，是早在4月時就已經開始把錢籌出來，只是全程都很低調而已，所以說「選舉到了、終於睡醒了」的說法就有時間上的問題。

黃偉哲說，事實上這3年多來，很多議員都有提出健保費的問題，他都有聽進去，只是要如何擠出經費又要兼顧減少對財政與建設的衝擊，所以在去年編今年的預算時，市府試著增加1000元，今年才又再加碼比新北多一點點。這個方案比新北市的都還要優渥，而台南市的財政狀況比新北市還不充裕。

黃偉哲說，「這幾年來很多議員都有提到健保費這個問題，但是我都沒有印象謝龍介有提到健保費的議題，只有這次碰到選舉要選了才提出來當政見。」

他說，市府是很認真的逐步的來增加老人福利，2019年的時候台南市的65歲以上老人有27.8萬人，到今年已經是32.7萬，估計到明年將達到34.8萬至35.1萬人，所以市府是努力在財政上撐得下去的情況下來編列預算，不是像謝龍介一樣喊爽的，更何況他也沒有提出全額負擔長者健保費的財務計劃。

南市明年加碼發放健保福利金，是針對綜合所得稅稅率5％以下長者，55至64歲原住民長者及65至79歲長者每人3000元，80至89歲長者每人4500元，90至99歲長者每人1萬2000元，100歲以上長者每人2萬元。包括重陽敬老暨健保褔利金經費共14億餘元，預估31萬多名長者受惠。（10:54更新）

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