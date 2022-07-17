台南西羅殿進香陣頭大亂鬥傷警、開槍 13嫌遭聲押

警方查獲被進香團陣頭成員拿來對空開槍示威的一把模擬槍。（警方提供）

2022/07/17 09:35

〔記者王俊忠／台南報導〕16日下午1點50分許，台南市警局第二分局接獲民眾報案指位於中西區的西羅殿前方發生廟會糾紛進香團陣頭打群架案，並疑有開槍狀況。警方迅速啟動快打部隊到場、將在場兩方信眾64人帶回調查，追出涉開槍與持刀傷警的嫌犯，並起獲1把模擬槍，訊後移送並聲押涉開槍與參與打群架的13名嫌犯。

昨天下午案發後，南市警局立即成立專案小組，逐一調閱案發地監視器影像、鑑識採證及交叉詢問很快釐清案情，經查是新北市及彰化等兩地信眾進香團到西羅殿參香，在進出廟方時因停車細節問題發生口角，引發大打群架的衝突。

其中來自新北市的沈姓嫌犯（40歲）從另1名新北高姓嫌犯（27歲）的背包內取出模擬槍對空開了9槍（現場警方未尋獲彈殼，會持續追查）；與新北沈、高槍嫌是同行陣頭成員的樓姓嫌犯（30歲、台南新市區人）經調查在場有持刀揮舞，使得二分局1名員警陳泓均在制止鬥毆時手部遭到割傷、大姆指肌腱斷裂，經送醫縫合後預計4週可康復；另名員警徐承佑也在制止時，遭飛散的辣椒水濺入眼睛，診療後無大礙。

專案小組過濾影像釐清相關案情後，即鎖定涉案嫌犯追緝，於昨晚9點45分許查獲涉開槍的沈男與藏槍的高男，起獲模擬槍1把、子彈3發（有彈藥、無彈頭）；涉持刀傷警的樓姓男子也被查緝到案，並就現場參與聚眾鬥毆的劉姓等10名嫌犯漏夜完成調查。

南市警二分局表示，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆妨害秩序罪、恐嚇公眾罪、妨害公務、毀損等罪嫌，報請台南地檢署指揮偵辦並聲請羈押13名犯嫌，警方必定依法嚴正法辦，絕不容許有破壞社會安定秩序的違法行為。

警方在今日凌晨1時許將涉案的13名陣頭成員移送南檢。（記者王捷攝）

台南市警局副局長張樹德代表內政部長徐國勇、市警局長方仰寧到醫院慰問受傷員警陳泓均。（警方提供）

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