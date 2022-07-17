真的有開槍！台南西羅殿陣頭大亂鬥 警漏夜起獲「道具槍」

穿著綠色T恤的新店陣頭被警方查出不但在台南鬧事，還開槍示威，警方將槍枝送往刑警大隊鑑定殺傷力。（民眾提供）

2022/07/17 01:25

〔記者王捷／台南報導〕台南西羅殿進香陣頭糾紛，傳出有開槍，警方追查起出一把道具槍，將槍械送往刑警大隊鑑定殺傷力。警方最後以傷害、毀損、妨害公務與聚眾鬥毆等罪移送13人，另有2名涉開槍的陣頭成員，警方正與檢方漏夜討論是否要以槍砲罪偵辦。

帶回近60人 移送13人

這次鬧事的兩個陣頭，分別來自新店與彰化，彰化方有2人掛彩送醫，因此，警方認定新店方陣頭是嫌犯，近60人全數帶回分局，調閱現場監視器畫面與員警身上密錄器影像，查看當時鬥毆的情況，一一比對參與者，最後留下19人可疑嫌犯。

新店方成員一開始都不願透露任何訊息，警方最終調出關鍵畫面，有穿綠色T恤的新店方成員對空鳴槍。除了關鍵畫面，警方也在最短時間釐清新店陣頭成員的人際關係，最後涉案的成員才坦承，開完槍後擔心把事鬧大，已把槍枝交給另一個先走的成員帶去下一個要去遶境的縣市。

警方連夜將涉案槍枝帶回分局，要求有碰過槍枝的成員都做指紋與DNA建檔，比對槍上的跡證是否符合，避免槍枝被「貍貓換太子」；據了解，這把槍是道具槍，可以發射火藥、槍管也有通，所以可以做出聲光效果，但由於可以發射火藥，有可能也會有殺傷力，因此警方在做完初步鑑測後，將槍枝送往刑警大隊做殺傷力鑑定，並與報請檢察官指揮偵辦，討論未來是否將往槍報案偵辦。

警方凌晨1點左右將涉案13名陣頭成員移送南檢。（記者王捷攝）

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