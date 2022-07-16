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    曾辦選美、表演水上芭蕾 60年飯店泳池荒廢10多年現況曝光

    水上芭蕾演出的情形。（台南大飯店提供）

    水上芭蕾演出的情形。（台南大飯店提供）

    2022/07/16 23:00

    〔記者王捷／台南報導〕有將近60年歷史的台南大飯店，他們的泳池在20年前曾舉辦過世界三大選美賽，也曾招待俄羅斯水上芭蕾舞團，把觀眾的焦點拉到南部，但隨著觀光發展興盛，台南飯店看不出昔日榮光，泳池荒廢10多年，飯店力拼轉型與幼兒教育業者合作，泳池也經過大改造，變成了戶外親子空間，希望能以另一個型態迎接60年。

    台南大飯店是南台灣第一間觀光飯店，也是台北圓山飯店後第二間有國際規模的飯店，1964年開幕時的目標客群是當時在地的美軍，當時地方仕紳、政商名流雲集，目前五星飯店流行的自助餐、鐵板燒，其實都台南飯店開始，影響了全國的餐飲型態，而飯店裡的泳池，在當時也是讓消費者耳目一新，在20年前還曾經舉辦過世界三大選美比賽，選出洲際小姐，隔年又請了俄羅斯的珍珠水上芭蕾舞團到泳池表演。

    能在台南大飯店游泳曾是許多人的期盼，不過泳池在10多年前荒廢，讓很多消費者覺得可惜，最近飯店空出中餐廳的位置，引進幼兒教育業者，在池內設置球池、沙坑，曾經盛極一時的泳池也變成一座戶外遊樂場，幼兒可以在泳池裡玩卡丁車、玩沙，也能在小水池裡面玩遙控遊艇，飯店希望能吸引家庭客群的目光。

    飯店指出，台南飯店的住房一直是以商務客為主，近年來台南觀光產業興起，家庭客、觀光客也變多了，在幼兒教育機構進駐後，順勢加入幼兒課程，可以讓入住的親子有個理想的場所活動，重新活化這座泳池。

    當時選美比賽的場地就在泳池畔。（台南大飯店提供）

    當時選美比賽的場地就在泳池畔。（台南大飯店提供）

    台南大飯店的泳池改造後，成為幼兒的戶外遊樂空間。（記者王捷攝）

    台南大飯店的泳池改造後，成為幼兒的戶外遊樂空間。（記者王捷攝）

    幼教業者進駐後，以PP白沙製作沙坑，讓親子可以同樂。（記者王捷攝）

    幼教業者進駐後，以PP白沙製作沙坑，讓親子可以同樂。（記者王捷攝）

    台南大飯店的泳池曾經有俄國水上芭蕾舞團來演出。（台南大飯店提供）

    台南大飯店的泳池曾經有俄國水上芭蕾舞團來演出。（台南大飯店提供）

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