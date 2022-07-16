台南市長參選爆炸一半熟面孔 「最強里長」回應了…

台南市長參選爆炸，「最強里長」陳永和期許大家來場君子之爭。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/16 23:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年底的台南市長之爭，又出現參選爆炸的局面，民進黨黃偉哲將尋求連任，無黨籍的許忠信、林義豐都捲土重來，等於4年前的6位候選人，有一半要再度角逐大位；而當時獲得第3高票的「最強里長」陳永和，動向也備受關注，他強調自己無意再戰市長，目標鎖定2年後的立委選舉。

4年前的台南市長選舉，黃偉哲以38%的得票率，擊敗國民黨的高思博，前龍崎區牛埔里長陳永和拿下近12萬票，排名第3，一鳴驚人，因而有最強里長之稱。

綽號「虧雞福來爹」的建商林義豐，4年前拿到8.4萬票，排名第4，前立委許忠信以4.5萬票排名第5，前縣長蘇煥智獲得逾3.9萬票，排名第6。

4年後，第1名的民進黨黃偉哲爭取連任，第2名的國民黨換人，改由市議員謝龍介出馬；許忠信日前宣布參選，蘇煥智擔任競總主委，等於第5、6名結盟。

商滿生紀念館執行長商毓芳昨天透過臉書粉專，宣布角逐台南市長；而4年前第4名的林義豐，今也決定再披戰袍，參選爆炸，更讓當時第3名陳永和的未來規劃受到矚目。

陳永和受訪時表示，自己的目標是2024年第六選區立委，要再為環保而戰，主訴求是勝選後，從中央撤銷龍崎事業廢棄物處理中心興辦業者的環評許可證，讓掩埋場的爭議完全落幕。

陳永和說，參選是每個人的權利，他為大家加油，也期許能提出更有建設性的優質政見，造福鄉親，讓台南繼續進步、發展。

陳永和也希望大家來場君子之爭，抹黑、花錢賄選、人身攻擊、開空頭支票…等的惡質選風可以杜絕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法