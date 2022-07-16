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    0800地獄直通專線？年底選舉法務部抓鬼特攻隊 趁殭屍熱出動

    今年選舉年，趁著「亞洲的地獄與幽魂展」熱潮，南美館與法務部合作宣導選舉反賄選。（擷自南美館粉專）

    今年選舉年，趁著「亞洲的地獄與幽魂展」熱潮，南美館與法務部合作宣導選舉反賄選。（擷自南美館粉專）

    2022/07/16 22:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「0800024099​」地獄直通專線，請問要轉接第幾層？千萬別誤會了，這次要抓的並不是「亞洲的地獄與幽魂 展」幽魂，而是一隻隻藏於大家生活中，每逢選舉蠢蠢欲動的「賄選鬼」、「買票鬼」。​

    趁著「殭屍熱」，台南市美術館與法務部合作宣導選舉反賄選，臉書粉專發出「抓鬼文」，許多鬼怪的誕生，是為了寓意歷史事件與警世提醒的作用，呼籲反賄檢舉人人有責，杜絕買票，乾淨選風需要大家共同維護。

    南美館說，人們針對未知的恐懼具象化出多數的鬼魂和山精水怪，彷彿創造出一個可以歸納這些負面情感的載具，就能找出消滅或規避它的方法，同時，鬼怪也是對亡者的追憶、對生者的安慰，鬼怪的傳說固然顯露出曾經的生活樣貌與可貴的文化發展價值，然而，從事賄選買票的「鬼鬼們」除了嚴重打擊民主制度的基石，更造成民主社會運作的不良影響。​

    「抓鬼文」也不忘幽默式呼籲24小時專人接線​，拿起手機、話筒，「請勿拿桃木劍或糯米或什麼神水符咒」，撥打0800-024-099按4​，切記請開啟手機錄音、錄影、拍照蒐證檢舉，「地檢署拘留室已準備好迎接各路大小鬼」，千萬別抓錯，「展品偷竊毀損本館就抓你​」。

    貼文還PO出「抓鬼特攻隊」圖片，他們都是真的台南地檢署檢察官，可不是Cosplay，掌上型小六法筆記本，傳說「驅邪防煞」。

    網友留言：「超棒！這event發想超強，文案也寫得好，真是天才們」、「好崇拜寫抓鬼特攻隊的小編」、「想要筆記本」、「有創意」。

    南美館與法務部合作宣導選舉反賄選。（擷自南美館粉專）

    南美館與法務部合作宣導選舉反賄選。（擷自南美館粉專）

    南美館與法務部合作宣導選舉反賄選，掌上型小六法其實是筆記本。（擷自南美館粉專）

    南美館與法務部合作宣導選舉反賄選，掌上型小六法其實是筆記本。（擷自南美館粉專）

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