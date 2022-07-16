黃偉哲「市長陪你拍」歡笑中帶淚水 哥哥代病逝弟弟圓夢

郭建良的哥哥（右）帶著照片與市長黃偉哲（左）合影。（台南市府提供）

2022/07/16 20:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲「陪你拍」獲得熱烈迴響，今（16）日補辦109學年度畢業生市長獎頒獎典禮溪南場，逾千位學生受獎，黃偉哲全程賣力百變奇招不喊累，被罰站、飛天跳樣樣來，還有位來不及補拍照的畢業生因病過世，由哥哥帶著照片來為弟弟圓夢，全場歡笑中也有溫馨淚水。

大光國小學生郭建良獲109學年度市長獎勵志獎，渴望與市長合影，但郭同學不幸於今年5月18日因病過世。他的家人為了幫他圓夢，特別參加今日市長獎補拍典禮，由哥哥帶著建良的生前相片一起與市長合影，場面溫馨感人。

頒獎典禮眾所矚目的依舊是與市長合照橋段，黃偉哲親和力十足配合同學們創意搞怪的擺拍姿勢，朝天蹬、一字馬、飛天跳、比心心裝萌裝可愛；有學生扮老師持教鞭，黃偉哲「被罰站」；哈利波特魔法學校、工程師或醫師白袍換裝；也有學生頒發「最帥市長獎」給他，全場逗樂，留下美好的回憶。

黃偉哲表示，去年因疫情嚴峻，無法舉辦實體頒獎典禮，很開心為同學圓夢合影，希望大家暑假快樂，有個不同的體驗，也祝福同學們下一個階段再回來與市長合影。

今天補照典禮在慈濟高中舉行，包括東區、中西區、安平區、南區、安南區等溪南地區學校，共136校、1426位學生受獎，人數之多、依序排隊進場，宛如長龍穿過川堂，讓家長看了都嚇到；幸好大禮堂的頒獎典禮會場與家長等候區分開且夠大，家長們都願意等候珍貴美好的一刻。

獲市長優學獎的東區崇明國小黃姿菱，個性活潑開朗，不僅擔任班級幹部，也是管樂團的小號首席。市長語文獎的歸仁區歸南國小黃奕淳，是語文競賽及繪畫比賽的常勝軍。獲市長語文獎的安平區億載國小吳亞芸，曾獲邀至客家電視台表演，也是南市第33屆十大傑出兒童。

大光國小學生郭建良獲市長獎，但因病過世，今天由哥哥與媽媽帶著他生前照來與市長合照圓夢。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲「陪你拍」，與學生玩棒球裝。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲「陪你拍」，「跳」得比學生高。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲「陪你拍」，黃偉哲「被罰站」。（台南市府提供）

學生頒發「最帥市長獎」給黃偉哲。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲「陪你拍」，與學生換裝合照（台南市府提供）

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