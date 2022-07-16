台南關子嶺蝴蝶遊樂園開跑 標放紫斑蝶親子共學生態

白河關子嶺紫斑蝶生態豐富。（記者楊金城攝）

2022/07/16 21:00

〔記者楊金城／台南報導〕與蝶共舞，台南西拉雅「蝴蝶遊樂園」，今天（16日）起在白河關子嶺嶺頂公園開跑，現場開放親子標放紫斑蝶的體驗活動，一起解開紫斑蝶蝶道遷徙之謎，共同學習蝴蝶生態。

夏天是賞蝶的季節，白河關子嶺蝴蝶生態豐富，每年7到10月是觀賞紫斑蝶最佳時間。

西拉雅國家風景區管理處推出「蝴蝶遊樂園」，是暑假最夯的生態旅遊活動，為關子嶺觀光助一臂之力，管理處處長徐振能說，歡迎民眾全家一起到關子嶺賞蝶、泡湯、吃美食、玩遊戲，認識蝴蝶生態及感受蝴蝶魅力。

「蝴蝶遊樂園」從今天起到8月14日每週六、日上午9點半至下午3點在關子嶺嶺頂公園舉行，活動完全免費。

「蝴蝶遊樂園」今天開幕時，為美麗的蝴蝶再種下高士佛澤蘭等250棵蜜源植物，螢造蝴蝶棲地，還有台灣紫斑蝶生態保育協會的專業老師解說蝴蝶及幼蟲的小秘密，玩闖關遊戲還可獲得紀念口罩，另免費贈送1張白河美雅家具觀光工廠免費入園劵，每場次限量100張。

親子體驗標放紫斑蝶並在老師指導下在蝴蝶翅膀進行標記後放飛，讓親子了解標放的意義及科學研究紫斑蝶的意義；每個活動日2場「紫斑蝶標放體驗」在上午9點半及10點10分各1場，每場次限量30人，須事先上台灣紫斑蝶生態保育協會網站報名。

台南西拉雅「蝴蝶遊樂園」，今天（16日）起在白河關子嶺嶺頂公園開跑，種植蜜源植物。（記者楊金城攝）

親子體驗標放紫斑蝶。（記者楊金城攝）

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