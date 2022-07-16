台南陣頭衝突年輕警奪刀右手濺血 警官憂心警察夢碎

陳姓警員得知右手以後可能有後遺症，沒有講話。（記者王捷攝）

2022/07/16 19:15

〔記者王捷／台南報導〕台南西羅殿進香兩陣頭爆出衝突傳槍聲，其中一方甚至拔出刀來，年輕的陳姓警員為了奪刀，右手被割傷，雖然檯面上指稱是「皮肉傷」，但據了解陳姓警員的右手韌帶、肌腱有撕裂傷，需要開刀縫合，恐怕還有後遺症，熟識他的警官指出，陳員從小就夢想當警察，如果未來因此受影響，擔心他的警察夢也跟著撕裂。

西羅殿今天進香，結果兩群外地陣頭爆發衝突，據了解其中一群陣頭，是為了挺台南在地角頭而來，而兩邊的人馬是為了停車糾紛，到底誰該讓誰先走起衝突，警方獲報以後轄區市警二分局長樂所立刻派員，但是發現警力與現場人數懸殊，並報請鄰近的市警五分局協助支援。

當時，一位資深副所長要想要制止一名拿刀的陣頭成員，與該成員拉扯，後來陳姓警員協助副所長上前奪刀，結果被陣頭成員劃傷右手當場濺血，但陳員當下仍奮力壓制持刀的成員，直到支援警力趕到，他才鬆手摀住傷口。

陳姓警員隨後被送往醫院，初步判斷他右手的拇指與食指間的韌帶、肌腱有撕裂傷，可能需要手術縫合，在手術後也可能影響拇指與食指的功能，陳員聽到後表情淡定，只是望著病房的天花板沒有講話。

熟識陳員的警官得知後很心痛，他說陳員是警專正期畢業，還沒30歲，前陣子才剛調去台南，很有正義感的他從小夢想就是當警察，拇指跟食指是用來開槍的，沒想到卻毀在「這種事」上，擔心他的警察夢也跟著被撕裂。

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