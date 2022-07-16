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    古蹟修假的？台南「西市場」門面遮一半 市場處：外廓賣店整修

    台南「西市場」西門路入口處進行外廓賣店整修工程，未來樣貌如何引人關注。（記者洪瑞琴攝）

    台南「西市場」西門路入口處進行外廓賣店整修工程，未來樣貌如何引人關注。（記者洪瑞琴攝）

    2022/07/16 18:38

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「西市場」古蹟花了近2億元修復完成，重現美麗建築外貌，卻被民眾發現西門路入口搭設鐵架，幾乎遮住一半門面，讓人看了傻眼直呼「快昏倒了」、「莫非古蹟修假的」！

    市場處回應表示，這是西市場外廓賣店整修工程，範圍包含舊有攤商攤位改建後遷回營業，新設攤位不會破壞古蹟，攤位形式係統整攤商意見進行設計，原始攤商已在此經營兩個世代，期能延續人文傳承再造西市場風華。

    市場處表示，該處原本就有10多個攤商，古蹟修復後遷回營業，未來攤位會很漂亮搭配古蹟景觀，請民眾拭目以待。

    西門公有零售市場又稱「西市場」，俗稱「大菜市」，是日治時期南台灣最大現代化市場，市府爭取中央補助經費近2億元，連同旁邊的「香蕉倉庫」一起修復完成，見證「台南古都」的歷史、文化、藝術價值，去年11月行政院長蘇貞昌還率行政團隊南下視察，對西市場再現風華深有期待。

    西市場位於西門路、國華街熱鬧觀光地區，人來人往中顯得很搶眼。民眾投訴表示，如此美麗建築竟要搭鐵架作賣店，為何還要花大錢修古蹟，古蹟是文化公共財，並不是為了攤商才作修復，如此破壞古蹟整體形象，豈不是白忙一場！

    民眾建議，外廓賣店位在古蹟範圍內，2樓還有早期餐廳空間，攤位影響古蹟景觀之外， 也可能讓入口門面美觀失分，修復前與修復後同樣是「回歸原點」，若有正式送設計書圖到文化資產管理處相關單位，應該要進行審查把關才是。

    台南「西市場」西門路入口處出現鐵架，民眾質疑影響古蹟景觀。（記者洪瑞琴攝）

    台南「西市場」西門路入口處出現鐵架，民眾質疑影響古蹟景觀。（記者洪瑞琴攝）

    台南古蹟「西市場」2樓華美空間。（記者洪瑞琴攝）

    台南古蹟「西市場」2樓華美空間。（記者洪瑞琴攝）

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