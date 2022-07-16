台南廟會進香團打群架傳槍聲 警方帶回3輛遊覽車60多人調查

遊覽車直接開進分局，將陣頭人士都帶回分局偵辦。（記者王捷攝）

2022/07/16 16:43

〔記者王捷／台南報導〕台南西羅殿昨天才被爆出有「比基尼辣妹陣頭」，被批評是傳統廟會文化變質，今天下午西羅殿進香又疑似傳開槍糾紛，從彰化來的進香團跟新店來的進香團疑因停車糾紛，雙方在廟前大打出手，從網路流傳的影片可見，當中有人連開6槍，警方隨後將3輛遊覽車、共60多人都帶回分局偵查，並派鑑識小組尋找開槍跡證。

西羅殿歷史可以追溯到清領時期，可說歷史悠久，當時的西羅殿只是一個小館，並且由附近的郭姓碼頭工人奉祀郭聖王於此，但傳統的宗教文化如今成為比基尼、電音陣頭互相比拚，尤其熱鬧時造成民眾投訴，警方前往處理時，又必須尊重傳統文化，否則可能又會遭到批評。

前陣子，比基尼辣妹陣頭穿著黑色比基尼露出大長腿，雖然很養眼但這也讓民眾質疑，這就是現在的廟會文化嗎？後來廟方急忙澄清，這不是廟方請的；今天兩個陣頭又因為停車糾紛大打出手，甚至傳出聽到槍聲，警方緊急帶回60多人偵辦。

有參與陣頭的人士說，南部很少打架，但是北部陣頭常常打架、眉角很多，很多警察怪廟方沒辦法控制陣頭，但是其實廟方對信眾都一視同仁，也是很無奈，惹出這種事大概新店的陣頭就會被列入黑名單了，以後也不會再找他們來了。

西羅殿今天擺了滿地鞭炮。（記者王捷攝）

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