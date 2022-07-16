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    台南推廣高梁種植 黃偉哲出席鹽水區雜糧機耕隊成立

    鹽水區栽種81公頃高粱。（記者楊金城攝）

    鹽水區栽種81公頃高粱。（記者楊金城攝）

    2022/07/16 15:44

    〔記者楊金城／台南報導〕農委會推廣金門酒廠首度在台南一期作契作釀酒用的高粱，其中在鹽水區栽種81公頃，鹽水區雜糧機械耕作隊今天（16日）成軍，示範智慧機械化採收高粱。

    農委會主委陳吉仲掛保證承諾說，金門酒廠契作收購價只會漲、不會跌，農委會補助農民機械化幫忙到底，還有補貼高粱農損保險，只會讓農民賺錢，不會賠錢。

    金門酒廠今年在台南學甲、北門、麻豆、鹽水的一期作田區契作高粱面積約523公頃，栽種台南8號高粱，並以1公斤21元委由學甲、鹽水農會收購高粱。

    鹽水農會總幹事邱子軒說，鹽水高粱約在4月間栽種，7月採收，1公頃約可採收4.5公噸高粱，差一點的收成1.5公噸，鹽水高粱收購後全部安全檢驗合格。

    鹽水農會並輔導專業農成立智慧化雜糧機械耕作隊，今天由陳吉仲、台南市長黃偉哲、農糧署署長胡忠一、立委賴惠員、金門縣副縣長李增財、金酒公司董事長黃怡凱、南市農業局長李建裕等人主持耕作隊成軍。

    現場展示高粱真空播種機、聯合收穫機、曳引機，並進行機械採收示範。機耕隊的成立，可提供農友機械耕作之服務，解決農村人力短缺無法耕作而休耕的問題，達到活化農地之成效。

    黃偉哲表示，因應國際糧食價格攀升，配合我國稻米產業結構調整及推展大糧倉政策，南市積極配合推廣農民種植高粱，省工省時又能節水。

    陳吉仲也承諾說，只要明年台南一期作又增加契作500公頃高粱，將贈送500瓶高粱產地在台南的金門高粱酒，期待台南成為金門高粱酒最重要產區。

    李增財和黃怡凱感謝農委會支持契作政策，讓高粱酒原料在地化，減少依賴國際供應壓力，只要金門高粱酒業績好，契作價格只會漲，與農民共創共好。

    ☆飲酒過量 有害健康☆

    機械化採收高粱。（記者楊金城攝）

    機械化採收高粱。（記者楊金城攝）

    鹽水區雜糧機械耕作隊今天（16日）成軍。（記者楊金城攝）

    鹽水區雜糧機械耕作隊今天（16日）成軍。（記者楊金城攝）

    鹽水智慧化雜糧機械耕作隊，今天由農委會主委陳吉仲（左六）、台南市長黃偉哲（右六）、農糧署署長胡忠一（左三）等人主持耕作隊成軍。（記者楊金城攝）

    鹽水智慧化雜糧機械耕作隊，今天由農委會主委陳吉仲（左六）、台南市長黃偉哲（右六）、農糧署署長胡忠一（左三）等人主持耕作隊成軍。（記者楊金城攝）

    農委會主委陳吉仲（左起）、台南市長黃偉哲、鹽水農會總幹事邱子軒肯定鹽水契作高粱。（記者楊金城攝）

    農委會主委陳吉仲（左起）、台南市長黃偉哲、鹽水農會總幹事邱子軒肯定鹽水契作高粱。（記者楊金城攝）

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