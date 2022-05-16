80年老屋塌了 台南左鎮月世界古厝鳳凰花美景「三缺一」

老屋塌了，讓左鎮月世界古厝鳳凰花特色景點「三缺一」。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/16 19:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕結合了月世界、老屋與大樹等特色的台南左鎮「古厝鳳凰木」熱門景點，雖然位處偏遠，卻常吸引攝影玩家捕捉精彩畫面，以及網美拍照打卡，遠近馳名；正值開花期，當地再度受到關注，只是逾80年的平房，不堪風吹雨淋，現已倒塌，經典元素「三缺一」，讓人直呼可惜。

這處鳳凰木特色景點，位於左鎮區草山里青瓜寮聚落的林家老厝，大樹有近4層樓高，與「玉女峰」對望，每年5月中旬起陸續開花，盛放時，猶如佇立於月世界上的1把火焰，令人驚豔。

現場建築為土埆厝，建造時栽種了這株鳳凰木，迄今超過80年，老屋與大樹，相互輝映，加上環伺的泥岩地形，形成兼具自然景觀與人文風情的美麗畫面。

每年定期造訪的台灣攝影學會副理事長張萬興說，這株山區鳳凰木的可看性，在於涵蓋了大樹、老厝與月世界等素材，三合一的主題，讓構圖更具張力。

張萬興表示，青瓜寮原以月世界地景玉女峰聞名，現在的觀光亮點反而是這株老樹，由於古厝日漸殘破，他常帶領南關社大攝影班學員踏查，為歷經歲月風霜的傳統建築與鳳凰木生態，留下珍貴的歷史鏡頭，今年再造訪，發現房子已經塌了，真的很可惜。

月世界采竹攝影大師張武俊40年前探訪草山青瓜寮時，發現了這株老厝鳳凰木，一拍成名，每到畢業季，就掀起「追花」風潮迄今。

台南左鎮草山里的月世界古厝鳳凰木，是當地特色景點。（記者吳俊鋒攝）

老屋塌了，讓左鎮月世界古厝鳳凰花特色景點「三缺一」。（記者吳俊鋒攝）

老屋塌了，讓左鎮月世界古厝鳳凰花特色景點「三缺一」。（記者吳俊鋒攝）

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