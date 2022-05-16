本土疫情升溫 成大明起至學期末全面遠距、實體報備授課

成功大學宣布自5月17日起至學期結束，採全面遠距為主、實體報備的授課方式。（記者劉婉君攝）

2022/05/16 14:07

〔記者劉婉君／台南報導〕因應國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，國立成功大學宣布，明（17）日起至學期結束，啟動全面遠距為主、實體報備的教學模式。

成大教務處今天中午發出最新公告指出，依據中央疫情指揮中心估計，國內疫情高峰將出現於5月下旬，已進入「廣泛社區流行期」，而成大昨（15）日單日確診的師生人數達29人，累計已252人確診，今天截至中午快篩或PCR陽性者也多達10餘位，雖多數仍屬社團或校際比賽活動，亦有零星及原因不明的疑似傳播。校方今天上午召開防疫小組會議決議，5月17日起至本學期結束，啟動遠距為主、實體報備的教學模式，並將於本週內公布期末線上評量方式。

此外，考量各實驗空間的人員密度有所差異，研究生須在指導教授的同意及環境安全無虞下，遵守防疫管理機制，始得進入實驗室從事必要之研究工作。並請全校同學於線上教學進行時間，務必減少非必要之群聚（包含社團及相關活動），並落實所有自我防疫衛生規範。

校方指出，系所內無法執行線上授課之實體課程，應統一列表，向教務處課務組報備，且需落實採固定座位、固定成員方式進行，如無法採固定座位時，由任課教師拍照留存，以便後續疫調。實驗、實作、體育、服務學習等課程，請授課教師規劃，引導學生自主學習。期末考由授課教師視疫情及公平性，並經與學生溝通後，得採實體考試、線上多元評量或取消期末考。

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