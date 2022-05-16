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    地球活化石！ 台江國家公園黑琵保護區喜見三棘鱟個體

    台管處在黑面琵鷺生態保護區，意外發現一隻三棘鱟個體。（圖由台管處提供）

    台管處在黑面琵鷺生態保護區，意外發現一隻三棘鱟個體。（圖由台管處提供）

    2022/05/16 13:26

    〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園管理處在台南七股黑面琵鷺生態保護區，意外發現三棘鱟個體，讓台管處十分驚喜。台管處表示，這是該處成立以來首次於保護區與鱟相遇，期待未來持續透過保護區棲地經營管理作為，讓我們與黑面琵鷺及許多濕地生物「鱟」會有期。

    台管處表示，黑面琵鷺生態保護區位於曾文溪口北岸，是由人工海堤築圍形成廣大潮間帶與泥灘地，長年為黑面琵鷺及其他候鳥度冬的重要棲息地。該處近年透過研究計畫調查發現，保護區內面臨海茄冬植物快速擴張生長、濕地水體交換及土壤底質劣化等狀況。為維護保護區棲地品質，今年在嘉義大學副教授邱郁文的協助下，持續辦理海茄冬植群管理及微棲地調整等試驗工作。

    上週，台管處長張登文帶領同仁進行保護區內海茄冬幼苗抑制實作過程中，在涉水的過程中發現一隻三棘鱟個體，這也是台管處成立以來首次於保護區內邂逅了鱟這個物種，讓大家十分驚喜。

    鱟的祖先約在數億年前就出現在地球，而有「活化石」之稱。過去台灣西南沿海為鱟的主要分佈區域，因環境污染等因素而消失，近年來在台江國家公園四草等地也有漁民捕獲鱟，鱟回來了，也代表台南沿海的環境已逐漸獲得改善。

    台南七股黑面琵鷺生態保護區，喜見三棘鱟個體。（圖由台管處提供）

    台南七股黑面琵鷺生態保護區，喜見三棘鱟個體。（圖由台管處提供）

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