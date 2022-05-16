台南1腦麻女孩快篩陽在家過世 苦等死亡證明家屬崩潰

南市國民黨團要求台南市政府動用第二預備金，購買快篩劑，讓市民一人一份快篩劑。（圖由議員蔡育輝提供）

2022/05/16 12:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名腦麻女孩上週快篩陽性，不幸在家過世，家屬苦等不到死亡證明，情緒崩潰。南市議會國民黨團今天批評，衛生單位和警察局互推死亡相驗責任，經議員介人協調，最後兩單位才協調進行司法相驗。

衛生局︰個案在家突然過世非屬自然死亡

南市衛生局表示，行政相驗是針對自然老死或有病歷可循的病死者，該個案在家突然過世，並非屬自然死亡，是屬於司法相驗，而非行政相驗，應尋警方管道通報進行司法相驗。

南市議會國民黨團表示，目前台南市每天染疫人數都達2000多人，確診總數已超過二萬多人，黨團成員李鎮國議員服務處上週剛處理一位20多歲腦麻女孩，快篩陽在家過世，但衛生單位和警察局互推死亡相驗責任，家屬苦等不到死亡證明而情緒崩潰。

市議員李鎮國表示，之所以會有此爭議，主要是因為剛好卡到居隔若快篩陽等同確診的新措施，衛生單位堅持應採司法相驗，警方則說是衛生單位行政相驗就可，家屬無可奈何才尋求他協助，經聯繫衛生局及警察局協調處理，目前該女孩已送火葬場並進行司法相驗。

另外，國民黨團發言人蔡育輝說，該黨團要求台南市政府動用第二預備金，讓市民一人一份快篩劑，並緊急採買唾液快篩劑，先給老弱殘病者使用，讓大家免除戳鼻之苦。

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