成大自強校區暫停實體授課2週 學生會要求校方遵守公告原則

成功大學自強校區自5月16日至29日停止實體課程2週。（截取自成功大學網頁）

2022/05/16 12:15

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學截至昨（15）日為止，全校累計252人確診，校方宣布自強校區各系所課程自今（16）日起至5月29日止，停止所有實體課程2週，採全面線上授課，其他校區課程則仍維持實體課程。不過，成大學生會昨天深夜發出聲明，認為校方二度發布的全校公開信中，停課標準前後不一，要求校方信守承諾實行遠距教學，不應出爾反爾。

成大副校長李俊璋表示，成大有9個校區，每個校區都有相隔，學校的停課標準採分課程、分校區方式，自強校區某一系在單日24小時之內有5人確診，分析數據後，發現超過2門課，符合5月11日公布的停課基準，所以緊急發出通知，從今天起暫停2個禮拜的實體課程。成大採取實體加線上的授課方式，風險高的同學不要到課堂上，其他健康無虞的同學就到課堂上來，採用這樣的方式是基於實體的學習效率、教學成果都比線上來的好，同時也是現在整個政府的政策都是走向正常生活的方式來進行，希望盡量讓大家都有一個好的、正常的教學跟研究環境。

成大學生會聲明指出，根據成大防疫小組發布的第1全校公開信，意即修習任一自強校區課程的學生，則該同學所修習的其餘所有課程都將改為線上授課。但經學生會與副校長李俊璋確認後，校方卻堅持以校區為單位，僅自強校區的課程改為線上授課，其餘校區仍採實體授課，防疫小組也再次發信直接更改規定。學生會表示，在多所大學實行全面遠距教學之下，且成大也疑似出現課程傳播鏈，請校方遵守先前公告的遠距教學原則，切莫一意孤行，視對學生之承諾與健康於無物。

李俊璋說，學校公告的基準原本即是校區暫停實體授課後，修習該校區課程的課改為線上，否則對於一週只到自強校區上２個小時課的學生來說，其他的課也改遠距授課已超過分校區停課的意義，也不合理。

有成大學生認為，在自強校區上課的同學，仍到其他校區實體上課，基於防疫考量，還是線上教學比較安全；也有學生說，部分需要做實驗的課程還是上實體課比較好，遠距教學實施規可視實際情況而定。

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