控鄰放沖天炮燬2珍貴日本黑松 求償60萬碰壁

日本黑松。示意圖。與本新聞無關。（資料照）

2022/05/16 11:07

〔記者王俊忠／台南報導〕邱姓男子在台南新營地區農地栽種日本三和黑松樹，邱指控在黑松農地附近租地種水稻的曾姓男子於2021年10月3日多次放沖天炮驅趕野鳥，致沖天炮掉落燒焦兩棵黑松，其後搶救無效，邱向曾求償60萬元（指1棵黑松市值30萬元）。曾男否認是他所為，且指邱未舉證與他有關。台南地院以邱舉證不足、判邱不得求償，但可上訴。

邱男指曾男之前常放沖天炮驅趕鳥類，他多次勸阻曾不要再放沖天炮，對方仍置之不理。2021年10月3日清晨、中午到下午，曾男繼續放沖天炮，害他兩棵珍貴的日本三和黑松樹遭嚴重燒焦。曾雖有以1萬5千元買日本開根素藥劑試圖搶救，仍然回天乏術，兩棵三和黑松枯死。

邱男表示，事後有向新營警方報案，曾男原本答應賠償損失，後來又反悔、不願意賠，只好走司法途徑求償。

曾男則說，因為在邱男的黑松農地旁租1塊農地種水稻，過去為驅趕野鳥啄食結實後的水稻，確曾放沖天炮趕鳥，但2021年遇旱災，嘉南地區第2期水稻栽種時間延後，10月底之後才結穗，10月初水稻尚未結穗，沒有野鳥啄食問題，不必放沖天炮趕鳥。如真有人在那時間放沖天炮，邱應舉證是他放沖天炮落地後、燒損其三和黑松，不然邱所言不符常理、似有嫁禍之嫌。

一審開庭時，邱有找證人指說看過曾男拿1萬5千元給邱買藥劑，有聽到邱對曾說「樹是你燒的，買藥劑救看看，救不起來以後再談賠償」。派出所副所長證說，知道雙方到派出所協商此事，因從曾放炮後到樹木死掉已過很長一段時間，曾男還懷疑樹木死掉是否是他造成的？

法官認為證人的證詞與邱主張的2021年10月3日曾男涉侵權行為均無關，邱男所舉證據無法證明曾男在去年10月3日有何侵權行為，因此判邱敗訴。

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