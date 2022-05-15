台南+2474 今年累計確診個案破2萬人

台南市政府今天下午召開防疫記者會，「台南打疫苗」今天也同步開放民眾預約第4劑。（圖由南市衛生局提供）

2022/05/15 17:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診病例，今天（15日）新增2474例，南市衛衛局統計至14日止，今年南市累計確診個案2萬1179人，其中4078人已解除隔離，1萬7101人尚在隔離中。

台南市政府今天下午召開防疫記者會，市長黃偉哲表示，台南市5月16日啟動第二次追加劑接種，包括年滿65歲以上、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，符合這三類資格的民眾，請儘速接種。

衛生局長許以霖說明，為便利長照機構住民，全市長照機構將自行造冊，再由衛生所或醫療院所到機構接種，不需要自行預約。而為充分了解免疫不全及免疫力低下者身體情況，請18歲以上免疫不全及免疫力低下者先至原診治醫療院所由原醫師評估可接種後，再由原診治醫療院所安排接種追加劑第2劑。

衛生局表示，中央已宣布開放部分民眾優先接種俗稱「第4劑」的第2次追加劑。南市府為便利民眾預約，「台南打疫苗」網頁版今天也同步開放民眾預約第4劑。截至今天中午為止，尚有超過2萬劑莫德納和5000劑高端能供民眾預約第3、4劑。民眾可以從「台南快疫通」LINE@官方帳號（LINE ID：vaccine.tainan）的置底選單快速進入疫苗接種網頁。

另外，台南市南區松柏育樂中心、新化體育公園、新營區營新醫院等3處社區篩檢站將持續開設至5月22日。

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台南市武漢肺炎本土確診病例，15日新增2474例，累計確診個案已逾2萬人。（圖由南市衛生局提供）

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