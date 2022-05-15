為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    「台南打疫苗」網頁版 即起開放預約第2次追加劑

    「台南打疫苗」網頁版即刻起開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑。（台南市研考會提供）

    「台南打疫苗」網頁版即刻起開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑。（台南市研考會提供）

    2022/05/15 16:20

    〔記者劉婉君／台南報導〕中央流行疫情指揮中心宣布自5月16日起部分民眾可優先接種第2次追加劑。台南市政府今（15）日表示，「台南打疫苗」網頁版即刻起開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑。截至今天中午為止，南市尚有超過2萬劑莫德納和5000劑高端，可供民眾預約第3、4劑。

    台南市政府表示，為便利長照機構住民，全市長照機構將自行造冊，再由衛生局安排衛生所或醫療院所到機構接種，不需要自行預約。而為充分了解免疫不全及免疫力低下者身體情況，18歲以上免疫不全及免疫力低下者，請先回原診治醫療院所由原醫師評估可接種後，再由該院所安排接種追加劑第2劑。

    今日台南打疫苗也同步開放符合基礎加強劑預約資格者網路預約，市府提醒，民眾預約後，除健保卡、小黃卡外，需自備證明文件至現場，方能順利完成接種。近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。

    研考會主委戴偉峻表示，「台南打疫苗」已於1月起改為透過網頁版（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）預約，或可從「台南快疫通」LINE@官方帳號（LINE ID：vaccine_tainan）的置底選單，快速進入疫苗接種網頁。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    「台南打疫苗」網頁版即刻起開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑。（台南市研考會提供）

    「台南打疫苗」網頁版即刻起開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑。（台南市研考會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3族群16日起可打第4劑 蘇貞昌籲盡快接種
    2022/05/14 20:22

    3族群16日起可打第4劑 蘇貞昌籲盡快接種
    新北3對象16日起接種第4劑疫苗 即起開放533家醫療院所預約
    2022/05/14 16:09

    新北3對象16日起接種第4劑疫苗 即起開放533家醫療院所預約

    十四期絕美綠海無價 成豪客置產首選
    3大族群16日開打第4劑 指揮中心估有4百萬人具接種潛在資格
    2022/05/14 15:58

    3大族群16日開打第4劑 指揮中心估有4百萬人具接種潛在資格
    3大類對象適用！ 第2劑追加劑下週開打
    2022/05/13 15:29

    3大類對象適用！ 第2劑追加劑下週開打

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播