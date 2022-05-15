「台南打疫苗」網頁版 即起開放預約第2次追加劑

「台南打疫苗」網頁版即刻起開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑。（台南市研考會提供）

2022/05/15 16:20

〔記者劉婉君／台南報導〕中央流行疫情指揮中心宣布自5月16日起部分民眾可優先接種第2次追加劑。台南市政府今（15）日表示，「台南打疫苗」網頁版即刻起開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑。截至今天中午為止，南市尚有超過2萬劑莫德納和5000劑高端，可供民眾預約第3、4劑。

台南市政府表示，為便利長照機構住民，全市長照機構將自行造冊，再由衛生局安排衛生所或醫療院所到機構接種，不需要自行預約。而為充分了解免疫不全及免疫力低下者身體情況，18歲以上免疫不全及免疫力低下者，請先回原診治醫療院所由原醫師評估可接種後，再由該院所安排接種追加劑第2劑。

今日台南打疫苗也同步開放符合基礎加強劑預約資格者網路預約，市府提醒，民眾預約後，除健保卡、小黃卡外，需自備證明文件至現場，方能順利完成接種。近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。

研考會主委戴偉峻表示，「台南打疫苗」已於1月起改為透過網頁版（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）預約，或可從「台南快疫通」LINE@官方帳號（LINE ID：vaccine_tainan）的置底選單，快速進入疫苗接種網頁。

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「台南打疫苗」網頁版即刻起開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑。（台南市研考會提供）

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