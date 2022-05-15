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    長者快篩陽性給口服抗病毒藥 南市府：中央將宣布

    中央流行疫情指揮中心今天上午邀集各縣市政府召開視訊會議，台南市長黃偉哲（中）率市府團隊參與討論。（圖由南市府提供）

    中央流行疫情指揮中心今天上午邀集各縣市政府召開視訊會議，台南市長黃偉哲（中）率市府團隊參與討論。（圖由南市府提供）

    2022/05/15 14:12

    〔記者蔡文居／台南報導〕中央流行疫情指揮中心今天（15日）上午邀集各縣市政府召開視訊會議，針對「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」的構想，南市府今天發佈新聞稿表示，中央指揮中心表示最快下週一會有相關宣布。

    南市衛生局表示，今天會中針對「居家隔離與接觸者匡列新制」、「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」這兩項議題進行細節討論。

    其中，有關快篩陽性即給予口服抗病毒藥物部分，中央指揮中心醫療應變組說明「65歲以上民眾快篩陽性即給予口服抗病毒藥物」的構想，根據統計，因民眾實際染疫後最快2至3天，妥善採驗才有機會快篩陽，而從「快篩陽性」到「PCR確診」再到「用藥臨床期程」，可能已逾5天黃金投藥期，因此，才會研擬65歲以上快篩陽且非居隔/居檢/自主防疫者，能開立口服抗病毒藥物。

    衛生局表示，整場視訊會議一路從上午10時開到中午12時40分，中央指揮中心表示最快下週一會有相關宣布。

    另外，台南市長黃偉哲會中也針對血液透析機構和住宿式長照機構等第一線工作人員的防護裝備、快篩試劑等數量，向中央「請求支援」，中央允諾，防護裝備和快篩需求請先由地方衛生局撥補，中央將會再回補。

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