李安「啟蒙地」違反電影法敗訴 法官卻罕見替老戲院說話

全美戲院的特色是有手繪電影看板。（記者王捷攝）

2022/05/14 23:25

〔記者王捷／台南報導〕被譽為大導演李安啟蒙地的全美戲院，因播放了與本片分級不同的預告片，還有廣告時間超出電影法規定的9分鐘，多出了50秒，因此挨罰12萬，戲院因此向市府提出行政訴訟，雖然全美敗訴，但法官罕見替全美講話，認為現行的電影法，以同一標準規定院線戲院與經營較困難的二輪片戲院，侵害業者自主商業決策與自由市場競爭機制，業者可以提出憲法訴訟，全美也表示將提憲訴爭取權益。

全美戲院成立可以追溯到1950年，從1971年開始全美戲院轉型成二輪戲院，當時就能以一張票、觀賞兩部電影的經營模式至今，以低價策略吸引客群，近幾年全美戲院與非主流電影文化結合，將空間演廳借給南方影展，而戲院另一個特色是手繪藝術家顏振發的手繪電影看板，戲院還將這些看板的原圖縮小，製作明信片販售，可見該戲院以多角化經營苦撐，疫情期間甚至傳出一天只賣出4張票的慘況。

2020年，全美戲院撥放一部6歲保護級電影時，依法只能播放保護級以下的預告片，但是被抽查人員發現，有一部電影原本是保護級，但在剪輯之後變成12歲輔導級，戲院卻沒有下架；另外，整個電影預告片加上一齣舞台劇的預告片，超過電影法施行細則第11條規定，預告片、廣告不能超過9分鐘，而全美戲院的廣告加預告片超出了50秒，所以依電影法裁罰12萬。

全美戲院向文化部提出訴願，主張是因為預告片剪輯後改變了分級，讓戲院陷入錯誤，另外也抽查人員的側錄機器，是否跟電影播放速度是否一致也是問題，但最終南院行政庭認為這些問題都是業者應該注意的事，所以駁回了老戲院的行政訴訟。

雖然全美戲院敗訴，但法官罕見替戲院講話，二輪片的票價可說是院線片戲院的半價，而且全美戲院連放2部電影，如果加入會員還再打折，可說是相當划算，雖然電影法並未將戲院分級，但院線戲院與二輪片戲院的競爭條件不同，但法令卻用相同的標準來規範2種戲院，如果能在售票前就向消費者公布撥放廣告與正片的時間，讓消費者自由選擇，但以法令來看，這卻影響映演業自主商業決策與自由市場競爭機制，但這是否違反憲法，業者可以提出憲法訴訟。

律師洪銘憲說，在修法後「大法官釋憲」成為歷史，民眾未來如果遇到有牴觸憲法的判決，可以聲請憲法法庭進行訴訟，新制由15位大法官組成「憲法法庭」，取代原有的「大法官會議」，一共有8種型態可以聲請憲法訴訟，若遇到類似的問題可以向律師洽詢。

由於國際導演李安在年少時就經常在全美戲院觀賞電影，因此該戲院被譽為是李安的啟蒙地，售票處還擺放李安的人物看板。（記者王捷攝）

律師洪銘憲說，新修的憲法訴訟，共有八種態樣適合聲請訴訟。（記者王捷攝）

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