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    南市議員李中岑、周麗津確診 蔡淑惠居隔

    南市議員周麗津經過2次快篩、2次PCR才確診。（周麗津提供）

    南市議員周麗津經過2次快篩、2次PCR才確診。（周麗津提供）

    2022/05/14 20:57

    〔記者王姝琇／台南報導〕本土疫情持續升溫，南市議會定期會決定延期2週，也首度傳出2名議員確診。議員李中岑和周麗津PCR結果今天出爐，2人確定都是陽性確診，而另一位議員蔡淑惠因同住的助理也傳出陽性確診，依規定14日起開始進行3+4天居隔。

    周麗津表示，自己的PCR結果出爐，確定是陽性，症狀為流鼻涕、喉嚨痛和咳嗽，也呼籲前2天和其有接觸者，應注意自我身體狀況，一些爭取地方建設的會勘和會議將延後，但強調服務不中斷，可以打Line、臉書私訊和上班時間打至服務處。她也透漏，今天已經接到居家照護關懷電話，也下載市府推出的台南共照雲LINE，完成所有行政流程上的回報手續，覺得透過LINE可以獲取很多資訊，滿人性化又即時。

    不過周麗津是經過2次快篩、2次PCR才確診，她說，因為先生染疫自己則被匡列，快篩陽性後第1次做PCR結果是陰性；但因為家中有未接種疫苗的小孩，所以不敢大意，又再自行快篩1次還是陽性，所以做了第2次PCR，今天結果出爐是陽性，不過，第一時間快篩陽就已經自行居家隔離，也和家人隔開生活；所幸家中2名國小孩子快篩都是陰性。

    李中岑的PCR報告今天出爐也是陽性，目前已沒有發燒，但是喉嚨痛和咳嗽較為嚴重，李中岑呼籲前3天和她有接觸的朋友，請注意自己的身體狀況，也必須隔離7天，許多會勘和會議必須延後，行程則由服務處代表出席。

    至於蔡淑惠則因同住的秘書PCR結果陽性，因此配合規定進行3+4居家隔離，她也強調7天無法和民眾碰面，會勘和行程由服務處代表出席，也強調居隔期間，服務不間斷。

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