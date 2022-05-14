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    首頁　>　臺南市

    第4劑疫苗5/16開打 台南僅近千人符合資格

    配合中央指引5月16日起開打第4劑疫苗，針對65歲以上長者施打第4劑是否也能領到2劑快篩，衛生局尚在研議中。 （南市府提供）

    配合中央指引5月16日起開打第4劑疫苗，針對65歲以上長者施打第4劑是否也能領到2劑快篩，衛生局尚在研議中。 （南市府提供）

    2022/05/14 18:14

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增2624例本土個案。南市衛生局表示，配合中央指引，16日起開打第4劑疫苗，以高風險族群為主，包含65歲以上長者、長照機構與免疫力低下者，須與第3劑間隔5個月以上；符合資格者都能到轄內合約醫療院所預約。有台南民眾提到，65歲以上長者施打第4劑是否也能領到2劑快篩，衛生局回應，尚在研議中。

    台南市COVID-19疫苗第1劑涵蓋率85%、第2劑79.5%、基礎加強劑1.2%、追加劑59.6%。65至74歲追加劑涵蓋率約68%、75歲以上為53.7%。自南市府9日起祭出65歲以上長者打疫苗送2劑快篩後，截至昨日總計有6910位長者接種，平均每天都有逾1千位長者施打；第4劑開打也呼籲符合資格的長者踴躍預約，建立更好的保護力。

    衛生局長許以霖表示，5月底前符合第4劑接種資格人數台南市僅將近千人，精準數字尚在統計；長照機構部分，將循前例由衛生所及院所人員安排時間入機構協助接種；目前「台南打疫苗預約平台」參數調整中，尚未開通第4劑預約，有亟需民眾可事先電洽基層診所或醫療院所詢問、預約施打。

    衛生局提醒，民眾前往接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，亦請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另針對65歲以上接種COVID-19疫苗者（包含接種第一、二劑及第一、二次追加劑），地方政府亦可提供500元（含）以下衛教品之措施至5月31日止。

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