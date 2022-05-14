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    南市+2624 民稱確診沒收到簡訊、衛局：每週校正逾600通電話

    台南市政府提醒民眾，務必再三確認所留的聯絡電話及格式填寫無誤，以利後續聯繫。（南市府提供）

    台南市政府提醒民眾，務必再三確認所留的聯絡電話及格式填寫無誤，以利後續聯繫。（南市府提供）

    2022/05/14 17:00

    〔記者王姝琇／台南報導〕日前有民眾反應經「健保快易通」得知確診，卻沒收到簡訊。對此，南市衛生局長許以霖表示，該案經人員撥號多次均顯示為空號，再經為她採集PCR的醫院確認後，最終聯繫上；也提醒若民眾確診但未收到簡訊，可主動聯繫防疫專線（2880180）；也務必再三確認所留的聯絡電話及格式填寫無誤，以利後續聯繫。

    衛生局統計，每週平均約有逾600筆民眾聯絡電話需查證校正，特別提醒民眾，於醫療院所採檢時務必留下正確的手機號碼；若經通報為陽性確診個案，但一直未接到衛生單位電話關懷，也務必主動聯繫衛生局並更新手機號碼等聯絡方式。

    台南今日新增2624例本土個案。統計至昨日，今年累計確診1萬7923例，其中3318人已解隔，另1萬4605人尚在隔離中。

    副市長趙卿惠表示，台南市民通報平台採分流，一般市民請加入「台南快疫通」，可得到防疫相關資訊，確診和居隔者請加入「台南共照雲」，有快篩確診一條龍服務，綁定後點選防疫快篩，確認居家隔離或自主防疫身份，上傳照片AI判讀後，確診陽性即提供即時視訊連線，目前已有3萬多人綁定。

    另台南市在南區松柏育樂中心、新化體育公園與新營營新醫院，持續設置社區篩檢站，提供快篩及PCR綠色通道，每天皆有服務，民眾有需求可直接前往不需轉介。另指揮中心於4月21日已放寬，凡居家照護、居家隔離、居家檢疫者的就醫交通方式，若有緊急就醫可打119，非緊急或採檢亦可由親友接送或自行駕車、騎車等方式至醫院就醫或返家。

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