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    南市國三生 今起全面改線上教學

    南市各公私立國三生自今日起至20日，全部改為線上遠距教學。（南市教育局提供）

    南市各公私立國三生自今日起至20日，全部改為線上遠距教學。（南市教育局提供）

    2022/05/14 15:34

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市各公私立國三學生自今（14）日起至20日，全部改為線上遠距教學，市長黃偉哲提醒，在會考前這段時間，加強個人防疫，安心在家學習，避免到人潮聚集場所，也籲請同住家人做好個人自主健康管理，共同守護孩子，陪伴孩子順利參加5月21及22日的國中教育會考。

    黃偉哲表示，改為線上課程主要目的是為了減少移動和降低傳染風險，因此學生在家線上學習這段期間，同住家人也要加強自己防疫，落實勤洗手、戴口罩、減少出入公眾場所，才能一起守護國三考生。

    教育局長鄭新輝表示，國中教育會考將於5月21及22日舉行，依據教育部規定，確診學生就無法參加會考，須參加補考；應考學生若被匡列為居家隔離或自主防疫者，也會被安排至第二類預備試場應試。

    依目前的防疫規定，只要是學生的同住家人確診或同寢室室友確診，該生就會被匡列為居家隔離者。由於確診或居家隔離都難免會影響考生的心理狀況及臨場表現，因此教育局提醒家長也要同步做好家庭成員的防疫工作。

    教育局表示，線上教學期間，為了讓每位國三生都可以安心在家學習，學生若有平板和無線網卡需求，都可以向學校借用，如果仍須到校學習，學校也會協助安排並提供基本照顧，例如學習空間及營養午餐等。部分弱勢學生在家學習，會由學校持續提供午餐補助，各班導師每日也會持續關懷學生的學習和健康狀況。

    教育局表示，萬一有學生確診或居家隔離情形發生，請家長主動通報學校，以利通知會考試務中心協助安排試務工作。

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