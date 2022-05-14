台南阿霞暫停內用擬到月底 限量「侯鳥便當」只留給武肺專責醫護

阿霞飯店的「候鳥便當」主張天然、環保，連便當盒都使用環保材質。（記者王捷攝）

2022/05/14 16:03

〔記者王捷／台南報導〕台南老台菜餐廳阿霞飯店，上週突然宣布暫停內用，老闆吳建豪說，雖然壓力很大，但這個決策是為了同事與家人安全，預計暫停內用到5月底，不過這段時間，阿霞不只功夫菜提供外帶，還研發一款限量的「候鳥便當」，整個便當都是台南風味，魚湯煨的蝦仁飯，配上天然養殖的虱目魚天婦羅，但這款限量便當留給與武漢肺炎作戰的第一線醫護人員。

這款「候鳥便當」的命名是主張環保、天然，連便當盒都是用環保材質製作，為凸顯生態養殖精神、推廣在地食材，與資深飲食文化工作者馮忠恬共同研發，便當中使用的虱目魚，是用虱目魚達人顏榮天然養殖的虱目魚，時蔬則是用阿甘有機農場提供的蔬菜。

便當中的蝦仁飯，是用魚湯慢燉「魚鮮雜炊」，主菜「虱目魚柳天婦羅」的麵衣是用啤酒麵糊不加一滴水，保持油脂與水分，配菜螃蟹造型的「蟳丸」是用魚漿自製，配菜除清炒食蔬，另一到用鱔魚麵的醬汁炒杏包菇，溶入了台菜的精神。

吳建豪說，這款便當原本是要提供給今年原定在台南舉辦的「亞太社會創新高峰會」，但因疫情關係會議改為線上舉辦，所以則改採線上預購，提供給市民享用。

從去年疫情開始，去年的母親節後三級警戒禁止內用，到今年母親節阿霞自主停內用，吳建豪覺得去年真的是演習 今年才是來真的，所以他想提供這款「候鳥便當」給專責武漢肺炎病房的醫護人員打氣。

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「侯鳥便當」使用魚湯煨的蝦仁飯，與主菜虱目魚天婦羅都是天然養殖，配菜是有機食蔬配蟳丸結合在地食材與台菜精神。（記者王捷攝）

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