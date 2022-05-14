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    2022亞太社會創新高峰會開幕 唐鳳：創新科技健全社會秩序

    政務委員唐鳳探討社創與永續的價值，並邀請線上觀眾掃描QR code讓頭像加入會議畫面。（成功大學提供）

    政務委員唐鳳探討社創與永續的價值，並邀請線上觀眾掃描QR code讓頭像加入會議畫面。（成功大學提供）

    2022/05/14 14:27

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕2022年亞太社會創新高峰會「重建亞洲」論壇，今（14）日在台南線上登場，與會的行政院政務委員唐鳳認為，透過科技凝聚共識，帶動社會創新、健全社會秩序。

    今天高峰會開幕，因應疫情採線上論壇，包括經濟部部長王美花、台南市長黃偉哲、成大校長蘇慧貞、星展銀行（台灣）總經理林鑫川、行政院政務委員唐鳳等人與會。

    唐鳳指出，社會創新並非破壞原有結構，而是透過人際網路、網際網路，讓大家快速串連共創新模式應對新挑戰，期許透過社會創新理念和數位科技，結合公私協力重新健全社會秩序。

    在開幕儀式上，唐鳳邀請線上觀眾一同掃描畫面中的QR code，觀眾的頭像便會出現在畫面中，讓線上參與人員多了一份身歷其境的與會感。唐鳳也提到，聯合國17項永續發展目標（SDGs）即是在眾人的共識下所提出，透過一系列的機制與方式，便能凝聚眾人之識，找出全新解方。

    黃偉哲表示，面對疫情台南率先使用「台南打疫苗」LINE預約系統幫忙，台南再生能源設置容量更是全國第1，未來持續智慧城市治理與循環經濟，一同創造並持續改變社會，朝淨零碳排前進，為永續環境而努力。

    經濟部長王美花表示，今年峰會聚焦淨零、新能源等永續議題，台灣在3月底也公佈了2050淨零排放路徑，推動能源、產業、生活、社會4大跨世代、跨國際、跨領域的轉型，期盼透過與社會各界共同努力，從低碳到零碳逐步落實。

    成大校長蘇慧貞表示，今年亞太社創高峰會，儘管原定規劃在成大實體舉行的計畫無法實現，但透過線上，相信對於社會共好的價值與創新理念，仍會緊緊相連、發揮不一樣的力量。

    亞太社創高峰會由台南新芽協會主辦，攜手產官學、串連海內外，一同探索亞太地區未來改變的契機，描繪「社會創新」在其中所能扮演的角色。為期2天的論壇，超過30場的主題探討，其中安排2場專題演講，包含世界級經濟學家傑森·希克爾（Jason Hickel）演講，以及暢銷書《做工的人》的作者林立青分享如何以勞動尊嚴消除貧窮。

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