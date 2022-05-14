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    滯留鋒面影響 台南降雨集中海線、開元地下道水淹腳踝

    南市北區開元人行地下道積水暫時封鎖。（南市工務局提供）

    南市北區開元人行地下道積水暫時封鎖。（南市工務局提供）

    2022/05/14 13:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕受滯留鋒面影響，南市水利局今（14）日開設3級應變中心，目前降雨較集中海線地區，市長黃偉哲視察水情應變中心，要求市府團隊嚴陣以待。

    另外，市府巡視發現開元人行地下道水淹至腳踝，工務局獲報立即前往拉起封鎖線禁止通行，以維護民眾安全，經查原因是抽水機控制面板被破壞無法自動抽水，只能手動，目前工務局緊急搶修中，預計下午修繕完畢。

    黃偉哲表示，今年首波梅雨鋒面來臨，市府團隊要嚴陣以待，而從年初開始市府就一直在做汛期來臨前的整備，不管是現有的排水溝或者是排水系統，都有請環保局、水利局各該管局處針對所負責的排水網絡加以清淤，目前南市尚未有積淹水的情形發生，但現在尚處於下雨的高峰期，也希望大眾小心謹慎。

    水利局表示，台南主要降雨熱區為佳里、鹽水、北門、安南、安平、南區、七股等區，今日至中午11時20分最大累積雨量為佳里區91.5毫米、其次為安南區81.5毫米，最大時雨量為佳里區51.0毫米（9時20分至10時20分）、次為七股區40.0毫米（9時10分至10時10分），最大10分鐘雨量為佳里區17.0毫米（上午10時）、安南區14.0毫米。

    為防止積淹水，水利局計有海東D站、北門站、永隆溝站等17座抽水站啟動抽水，總抽水量為16.6萬噸，包含滯洪池及內水預洩降。

    水利局表示，依據中央氣象局天氣情資顯示，今明兩天會有陣雨或雷雨，降雨熱區為沿海到內陸平地，並有局部豪大雨的機率，同時各地天氣也會開始轉涼，民眾多加注意雷擊並留意瞬間大雨，同時山區民眾也請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

    水利局表示，持續掌握最新天氣情資，包括轄內各水門、抽水站、移動式抽水機、滯洪池、水利建造物、防汛備料、搶修險開口契約等防汛機具、備料及相關契約皆整備完成，水利局及公所共備妥23.6萬個砂包，並分發L型防水擋板給28個區公所及8個自主防災社區，供各區公所應用。

    梅雨鋒面到，台南市長黃偉哲今天視察水情應變中心，要求市府團隊嚴陣以待。（南市水利局提供）

    梅雨鋒面到，台南市長黃偉哲今天視察水情應變中心，要求市府團隊嚴陣以待。（南市水利局提供）

    南市今日降雨量，目前大都集中在海線地區，加強抽水整備。圖為七股區龍山里抽水機組。（南市水利局提供）

    南市今日降雨量，目前大都集中在海線地區，加強抽水整備。圖為七股區龍山里抽水機組。（南市水利局提供）

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