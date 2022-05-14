正義哥檢舉工區路不亮 獎金1萬元落袋

民眾通報建議臨時路燈，以維行車安全。（南市工務局提供）

2022/05/14 12:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「全民監督公共工程」2020年度執行績效放榜，南市獲得優良地方主管機關「優等」獎，連續10年蟬聯全國之冠，還有位「正義哥」舉報1件道路工區夜間照明不亮，獲得獎金1萬元。

行政院公共工程委員會鼓勵民眾勇於通報，有效監督公共工程， 去年度由1113件通報案件中，審查選出8位熱心優良通報民眾，南市有1位熱心優良通報民眾獲獎，頒發1萬元獎勵金。

獲獎通報案是仁德區文賢路拓寬暨三爺溪排水文賢橋改建工程，建議工區旁通行道路設置臨時路燈、增設人行通道，以維人車安全；另電力公司施工後，路面不平整需臨時整鋪路面並加強覆蓋工區裸露地面以減少沙塵，工程機關接到通知後隨即協調電力公司，迅速於隔日完成改善，發揮政府一體團隊精神。

另一通報案，反映電力管線挖填後造成路面不平，通報後即請主管機關督促電力公司改善，並於4日內完成履勘及臨時鋪平路面等作業，且持續追踪管理，完成重新挖鋪路面，該案雖非市府工程，但基於道路主管機關權責，積極履勘改善。

南市工務局表示，去年度民眾滿意度100％，皆遠高過全國民眾滿意度80％，另市府為掌握時效性，訂定SOP標準流程執行運作機制，平均處理天數1.04天，時效遠快於全國平均處理天數2.09天。

工務局表示，民眾若發現施工中的公共工程有規劃設計不周、施工品質不良、安全措施不足、環境設施不佳等，可透過全民督工網路系統通報，公私協力促進公共工程品質安全。

管線造成路面不平後，經通報完成路面改善。（南市工務局提供）

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