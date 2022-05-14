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    遠距教學教育部「放下」 成大：不影響校園自主

    成大遠距教學防疫措施，維持分課程、分校區漸進作法。（記者洪瑞琴攝）

    成大遠距教學防疫措施，維持分課程、分校區漸進作法。（記者洪瑞琴攝）

    2022/05/14 10:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於教育部同意即起全面開放各大學可遠距教學至學期末，成功大學副校長兼防疫長李俊璋今（14）日受訪表示，不影響成大現行的分級實施全面線上教學的範圍與原則，在兼顧減災防疫、維護學習不中斷的前提下維持校園正常生活。

    李俊璋坦白指出，「遠距教學不是正常校園生活」，師生互動與學習效果勢必降低，為了因應疫情採取必要防疫措施，成大仍維持分課程、分校區漸進作法，如果有師生確診造成同時兩個以上校區停止所有實體課程兩週，採全面線上教學時，則停止全校所有實體課程兩週，採全面線上教學。

    李俊璋表示，考量尊重教師與學生個案或特定需求，放寬教師與學生自主討論，若有遠距教學需求，學校也是于以尊重，以各種彈性方式，支持或協助學生進行學習及評量，就他目前任教的系所，就有1位學生確診隔離中，給于個別關懷並採遠距教學，其他學生維持正常實體上課，實體與線上併行運作順利。

    李俊璋表示，北部大學疫情嚴峻，目前成大確診數200多例，區域性防疫各有差異，將會視疫情變化，適時調整防疫作為，今年Omicron疫情升溫，但是跟去年不一樣，仍應保持學習正能量，健康防疫、正常生活。

    由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫燒進校園，教育部昨與各大學召開防疫長線上會議，同意即起全面開放各大學可遠距教學至本學期末。

    李俊璋並建議，既然課程全面遠距，所有的社團活動也應停止實體活動，全面遠距。（11:03更新）

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    成大目前確診數204例。（擷自成大防疫資訊平台官網）

    成大目前確診數204例。（擷自成大防疫資訊平台官網）

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