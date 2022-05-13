台86線新闢大潭東向匝道 520通車

台86線大潭交流道東向匝道新闢工程完成，預定520通車，市長黃偉哲視察。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/13 17:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁區沙崙智慧綠能科學城持續開發，為了強化對外聯絡交通，市政府與中央合作，斥資約3億元新闢台86線大潭交流道東向匝道，可直達園區，也讓想去三井OUTLET購物的民眾多1條更便捷的道路，目前已經完工，市長黃偉哲今天下午視察，宣布520通車。

台86線大潭交流道東向匝道拓寬與高發二路新闢工程是以前瞻建設經費來推動，從往東方面的歸仁匝道環線中延伸，原長約1.16公里。

市政府工務局長蘇金安表示，匝道的寬度7.2公尺，連接新闢的高發二路寬13.5米，含用地費，總計約3億元，由公路總局辦理。

以往市區民眾自台86線到綠能科學城，甚至去大台南會展中心，甚至前往三井OUTLET，多由大潭、武東交流道下，從高鐵西側進入，各路人車匯聚，常導致壅塞。

而新匝道啟用後改由高鐵東側轉進，去OUTLET、科學城，或者交大台南校區，甚至未來新建案的住戶們要回家，可直達目的地，有助於分散車流。

黃偉哲說，沙崙地區發展快速，每逢假日，有2大人流會造成塞車，包含是到三井OUTLET、會展中心，以及去搭乘高鐵的，感謝公路總局再開闢車道，優化台86線的大潭交流道。

黃偉哲提到，市政府也全力來配合施作，讓工程進度順利，解決交通壅塞的問題，對地方的發展，帶來更正面的效益。

黃偉哲指出，配合高鐵特定區的發展，提升周邊交通運行效能不能或缺，市政府積極規劃3條聯外道路，向中央爭取到前瞻計畫補助共15.3億元，除了已完成往返歸仁、關廟市區的2條道路之外，加上即將通車的大潭交流道往高鐵匝道拓寬延伸道路。

黃偉哲強調，新闢的大潭交流道東向匝道啟用後，高鐵東側區域就不受中正南路交通影響，特定區便捷交通網絡會更完善。

台86線大潭交流道東向匝道新闢工程完成，預定520通車。（記者吳俊鋒攝）

台86線大潭交流道東向匝道新闢工程完成，預定520通車，市長黃偉哲今前往視察。（記者吳俊鋒攝）

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