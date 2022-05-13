疫情延燒台南府會 觀旅局長確診、經發局長快篩陽

台南市今日新增2342例本土個案，疫情也延燒進府會，傳觀旅局長確診、經發局長今快篩陽，另有2議員快篩陽性。（記者王姝琇攝）

2022/05/13 16:41

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今日新增2342例本土個案，疫情也延燒進府會，傳出今（13）日市府有一級主管快篩呈陽性，目前正等待在PCR結果出爐；市長黃偉哲立即自行做快篩結果是陰性。他也特別提醒，只要是虛脫口罩的場所就有風險，要時時提高警覺。

據了解，經發局長陳凱凌今（13）日在議會市政總質詢結束後，接近中午時覺得不舒服，自行快篩結果呈陽性，另1位是觀旅局長郭貞慧確診目前正在隔離中；此外，議會也傳出有2位議員快篩陽性，宣布下週一開始會期延後2週，對此，黃偉哲表示尊重，在得知有一級主管快篩陽後，也立即進行快篩，結果呈陰性。

議會進行市政總質詢期間，市府所有局處首長都要列席，今天僅觀旅局長郭貞慧未到場，黃偉哲說，雖局處首長需全員列席，但只有排序到總質詢的議員會出席，場內人數並不多；目前至6月中旬是全台各縣市議會總質詢時間，南市議會可能覺得5月下旬到6月是疫情的高峰，加上府會都傳出有確診者，決議將會期延後2週；因這個會期是審理法案，不是審理總預算，對市政執行影響並不大。

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