拿不到居隔單？台南開放確診者自行下載

台南市政府今日宣布，即起開放民眾自行下載居家隔離通知書，以加速相關作業流程。（南市府提供）

2022/05/13 16:10

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府今（13）日宣布，即起開放民眾自行下載居家隔離通知書，以加速相關作業流程。只要市民符合「研判日為2022年5月4日（含）以後且評估為居家照護之確診者」，以及「與確診者最後接觸日為2022年5月8日（含）以後被匡列為同住者」，將可至「台南共照雲」LINE@官方帳號自行下載居隔單。

市長黃偉哲指出，由於本土疫情持續擴大，部份民眾收到居隔單的時間延後，造成請假或申請保險等後續困擾；因此市府團隊為減少醫護壓力與民眾等待時間，13日起開放相關民眾可自行透過「台南共照雲」LINE下載居隔單。

黃偉哲說，隨著疫情擴大許多民眾反映，居隔3、4天還沒收到關懷包，或是沒收到居隔單等等，這些行政作業狀況，我們藉著台南共照雲，可以相當程度地獲得紓解，尤其現在高峰還沒有到，未來如果確診者更多，如何在兵荒馬亂之中能夠讓居家照護者或居隔者，能獲得比較好的照護，包括物資供應、表單下載等，透過台南共照雲都能得到快速回應。

衛生局長許以霖說明，衛生局在接收到醫院通報確診名單後，會寄發簡訊邀確診民眾和被匡列的同住親友加入「台南共照雲」，確診者加入並綁定後，需填寫確診居家照護評估與疫調問卷，經衛生局確認為居家照護對象後，即可自行下載居家隔離通知書；而同住者只要和確診者最後接觸日為5月8日（含）後，在收到衛生局簡訊後，加入綁定也能自行下載。

研考會主委戴偉峻補充，為避免冒名領取，每個LINE帳號只能綁定1人，且只能領取1人的居隔單。為平衡數位落差，除使用「台南共照雲」外，台南市民也可請親友協助，或自己解除居家隔離後，前往衛生所申請通知書，衛生所查證民眾身份無誤後，將現場列印提供民眾通知書。

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