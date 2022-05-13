安平二期國宅海砂屋住得膽戰心驚 都發局：都更採雙軌進行

台南安平二期國宅海砂屋被鑑定為危樓，20多年來，住戶住得膽戰心驚。（資料照）

2022/05/13 13:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南安平二期國宅海砂屋被鑑定為危樓，20多年來，住戶住得膽戰心驚，目前中央補助3.75億進行都更重建，但受到原物料及人力成本上漲，今年2月招商未成。都發局長莊德樑今天表示，市府將採私辦及公辦都更雙軌來進行。

市議員盧崑福今天總質詢，質疑安平二期國宅重建遙遙無期，如果4年前採公辦都更，現在住戶早已有新房子可住。他要求啟動自辦都更退場機制，由市府收回改採公辦，住戶也較有信心。

莊德樑表示，市府今年已通過容積獎勵，比原由容積增加一倍多，以增加廠商承建誘因，由於私辦都更已進行多時，建議繼續進行較不會耽誤時間，如不行再採公辦，目前就採雙軌來辦理。

安平二期國宅為早年省政府住都局興建的國宅社區，共5棟、226戶，住戶自民國89年以來，陸續發現天花板剝落、鋼筋裸露、屋頂滲漏等問題，被鑑定是海砂屋危樓。

莊德樑說，二期國宅從海砂屋鑑定到計畫重建，市府一直在協助，也和立委向中央爭取到3.75億元，直接補助給社區辦理都更重建。不過，因住戶人數多，不同棟又有不同管委會，需較長時間進行意見整合。去年住戶也開過會找建商協助重建，多餘樓板交由建商取代工程經費。

他說，最近因原物料及人力成本增加，今年2月招商未成，市府於4月通過容積獎勵，讓都更案更可行。現在住戶樓層配置方案初步已有共識，如果住戶大會決定了共同方案，大家認可後再尋求廠商代建。

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