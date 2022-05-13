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    台南平實精華區將有文創貨櫃市集 網哀為何不是IKEA

    南市「貨櫃商店街」申設預定地，位在東區平實營區重劃區內。（記者洪瑞琴攝）

    南市「貨櫃商店街」申設預定地，位在東區平實營區重劃區內。（記者洪瑞琴攝）

    2022/05/13 12:08

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市東區平實營區重劃區，被喻為「台南版信義區」住商精華帶，市府「原則同意」核准業者於南紡購物中心對面1塊空地申設貨櫃市集，業者也打算引進JETS嘉年華主題樂園（傑笙樂園），引發網友熱議哀嚎「我們需要IKEA」、「這麼大空地，IKEA不來嗎」，也有人期待說「台南目前好像都沒有雲霄飛車那種遊樂園」。

    這塊空地（平實段地號36、37），權屬國防部保留地，占地5千坪，為商業區用地，原先有業者租地申設攤販集中場遭市府駁回，現在業者改申設貨櫃商店街，開幕首檔將引進短期的JETS嘉年華遊樂園，目前程序申請中，但是引起當地部份里民反對，質疑業者沒有開說明會溝通就不應該動工。

    據了解，市府已於5月9日回文，「原則同意」核定貨櫃商店街使用計畫，核定期限至2024年8月31日止，還附加注意事項包括須申請臨時使用執照，進駐店家均應設籍課稅及依規定辦理商業登記等，市集預於7月開幕。

    市府經發局表示，該案申請人依程序提送使用計畫申請送審，收件後立即針對環境管理、消防設備安全及交通影響皆有妥善規劃，業經該局與工務、環保、交通及消防局審核確認同意，亦請申請人確實依使用計畫執行，以維護當地生活品質，後續將請業者儘速辦地方說明會，加強與地方居民溝通。

    「台南式」粉專貼文說，貨櫃市集改IKEA，遊樂園改為迪士尼，「這樣就沒人會反對了吧」，引發不少網友共嗚留言：「除了IKEA，台南市民不接受空地作為其他用途 」、「給我Ikea...其餘免談，拜託」、「IKEA來開個快閃店我也心滿意足，有人要一起連署嗎」、「不要再貨櫃了好嗎，這麼愛鐵皮屋 」、「南市府接洽的IKEA呢？」、「敲碗IKEA ，不然還要跑到高雄」、「夜市&貨櫃市集？差別你告訴我一下」。

    不過，也有網友說：「非高汙染產業非需要環評，為甚麼要居民同意」、「夜市不通過可以認同，連檔期式的市集活動也要擋」、「人家業者合法申請，有權益申請，為何要與當地民代里長談判」、「附近的居民有本事就買下那塊地讓業者吃鱉」。

    南市東區南紡購物中心對面空地將設置貨櫃商店街，已獲市府「原則同意」，之前有業者申設攤販集中場遭駁回。（記者洪瑞琴攝）

    南市東區南紡購物中心對面空地將設置貨櫃商店街，已獲市府「原則同意」，之前有業者申設攤販集中場遭駁回。（記者洪瑞琴攝）

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