為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南因疫情血荒 後壁辦捐血下載社交距離APP加送小禮物

    後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動到下午4點半。（記者楊金城攝）

    後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動到下午4點半。（記者楊金城攝）

    2022/05/13 11:22

    〔記者楊金城／台南報導〕疫情升溫影響民眾捐血意願，導致各地捐血中心血量庫存告急，部分醫院更已啟動血限令，台南捐血中心目前A、AB型存量都在4天以下的紅燈警示，O、B型存量也是黃燈，後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動，民眾下載「社交距離APP」及加入「台南快疫通」Line好友加送茄芷造型口罩、摺扇等小禮物。

    後壁區長黃炳元說，疫情升溫影響民眾擔心群聚感染，因而捐血意願不高，公所為抒解血荒壓力，獲得台北市亮亮國際同濟會、新營高興手工水煎餃專賣店、後壁區農會等熱情贊助，民眾在今天下午4點30分前到後壁公所前捐血250c.c.即可獲贈優質白米、純手工醬油（二擇一）、手工水餃等精美好禮，捐血500c.c再加碼送。

    特別的是，後壁區公所現場也設防災防疫宣導攤位，鼓勵民眾只要下載「社交距離APP」及加入「台南快疫通」Line好友，加送茄芷造型口罩或摺扇等精美小禮物。在疫情持續升溫下，呼籲民眾更要自主合作、共同防疫。

    台南捐血中心人員表示，目前「血情告急」，歡迎更多愛心社團、商家、廟宇一起來號召響應捐血公益。

    今天公所前的捐血活動也明顯受到疫情影響，中午前不到30人捐血，捐血民眾李睿憲找親友響應，他說，捐血全程戴口罩、保持社交距離，做好防疫，捐血很安全。

    後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動到下午4點半。（記者楊金城攝）

    後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動到下午4點半。（記者楊金城攝）

    後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動，民眾下載「社交距離APP」及加入「台南快疫通」Line好友加送茄芷造型口罩、摺扇等小禮物。（記者楊金城攝）

    後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動，民眾下載「社交距離APP」及加入「台南快疫通」Line好友加送茄芷造型口罩、摺扇等小禮物。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防疫不忘挽袖 柳營奇美醫院醫護號召捐血
    2022/05/11 14:39

    防疫不忘挽袖 柳營奇美醫院醫護號召捐血
    捐血送白米！疫情嚴峻血荒現 屏縣業者辦2場捐血活動
    2022/05/11 12:46

    捐血送白米！疫情嚴峻血荒現 屏縣業者辦2場捐血活動

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    全台血庫大缺血 平鎮警響應民團捐熱血
    2022/05/01 20:02

    全台血庫大缺血 平鎮警響應民團捐熱血
    全台血庫大缺血 A、O型最急！ 確診者得隔28天再捐
    2022/04/30 12:41

    全台血庫大缺血 A、O型最急！ 確診者得隔28天再捐

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播