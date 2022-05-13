台南因疫情血荒 後壁辦捐血下載社交距離APP加送小禮物

後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動到下午4點半。（記者楊金城攝）

2022/05/13 11:22

〔記者楊金城／台南報導〕疫情升溫影響民眾捐血意願，導致各地捐血中心血量庫存告急，部分醫院更已啟動血限令，台南捐血中心目前A、AB型存量都在4天以下的紅燈警示，O、B型存量也是黃燈，後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動，民眾下載「社交距離APP」及加入「台南快疫通」Line好友加送茄芷造型口罩、摺扇等小禮物。

後壁區長黃炳元說，疫情升溫影響民眾擔心群聚感染，因而捐血意願不高，公所為抒解血荒壓力，獲得台北市亮亮國際同濟會、新營高興手工水煎餃專賣店、後壁區農會等熱情贊助，民眾在今天下午4點30分前到後壁公所前捐血250c.c.即可獲贈優質白米、純手工醬油（二擇一）、手工水餃等精美好禮，捐血500c.c再加碼送。

特別的是，後壁區公所現場也設防災防疫宣導攤位，鼓勵民眾只要下載「社交距離APP」及加入「台南快疫通」Line好友，加送茄芷造型口罩或摺扇等精美小禮物。在疫情持續升溫下，呼籲民眾更要自主合作、共同防疫。

台南捐血中心人員表示，目前「血情告急」，歡迎更多愛心社團、商家、廟宇一起來號召響應捐血公益。

今天公所前的捐血活動也明顯受到疫情影響，中午前不到30人捐血，捐血民眾李睿憲找親友響應，他說，捐血全程戴口罩、保持社交距離，做好防疫，捐血很安全。

後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動到下午4點半。（記者楊金城攝）

後壁區公所今天（13日）在公所前舉辦捐血活動，民眾下載「社交距離APP」及加入「台南快疫通」Line好友加送茄芷造型口罩、摺扇等小禮物。（記者楊金城攝）

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