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    疫情升高 台南加強幼兒、身障居家照護者優先

    南市社會局設置身障者關懷專線。（南市社會局提供）

    南市社會局設置身障者關懷專線。（南市社會局提供）

    2022/05/13 09:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例攀升，南市累計已逾1萬5千例，市府為加強關懷確診弱勢族群，針對已確診的0-2歲嬰幼兒、身心障礙者提供專人電話關懷，並主動提供協助。

    另針對街友則由防疫班長專責通報，若有街友確診即時通報社會局及衛生局，並安置於社會局整備的居家照護床位，由社工進行電話關懷及協助送餐，確保確診幼兒、身障者及街友皆獲得妥善的關懷照護。

    市長黃偉哲表示，為確保中高危機的幼兒、身心障礙者及街友在確診後都能得到即時妥善的協助，由社會局主動提供專人電話關懷，了解確診者的健康狀態及照護需求，以便能夠及時轉介就醫或提供充足照護資訊，以及其他諮詢服務及需求協助。

    社會局表示，因視覺障礙或心智障礙、閱讀困難致無法自主回報疫調的民眾，特別為其製作易讀版填報說明供民眾參用外，也設置身心障礙者關懷專線（06-6371211），由社工協助以人工方式進行紙本疫調，並提供衛生局進行匡列。

    社會局表示，為優先關懷獨居長者，之前已優先將口罩分配給行動不便的獨居長者以及身心障礙者，由各區公所將口罩等防疫物資送到長輩及身障者家中，針對特殊個案，也提供代買快篩劑、民生物資等服務。

    對於街友防疫關懷，社會局表示，除定期主動關懷訪視、安排沐浴車，提供盥洗並量測體溫及發放口罩，也持續勸導街友施打疫苗，平時由街友防疫班長注意街友身體狀況，協助有疑慮者進行篩檢，一旦發現確診者即聯繫衛生局進行隔離治療；若街友需居家照護，也已備妥20間房間並結合餐飲業者進行送餐、社工電話關懷，以確保街友安全健康。

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    今年南市本土確診數累計逾1萬5千例。（擷自台南式粉專）

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    南市12日新增本土確例年齡分析。（南市府提供）

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    南市社會局協助街友作快篩。（南市社會局提供）

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