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    為姊姊出氣 前小舅子撂人圍毆前姊夫「11打2」 全都被逮了

    台南仁德區李女與葉男口角，進而引發聚眾鬥毆，警方連夜偵辦，移送地檢署。（民眾提供）

    台南仁德區李女與葉男口角，進而引發聚眾鬥毆，警方連夜偵辦，移送地檢署。（民眾提供）

    2022/05/13 08:57

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區開店做生意的李姓女子，疑因遭葉姓前夫騷擾，進而引發口角，李女的弟弟得知，決定為姊姊出氣，前晚巧遇時，前小舅子糾眾圍毆前姊夫，11打2，警方趕往處理，連夜偵辦，將趁隙逃逸的共犯全都逮回，依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送13人。

    5月11日晚間10時許，歸仁警分局接獲報案，在仁德區中正西路1處超商前，有聚眾鬥毆情事，隨即啟動快打，17名警力迅速趕到現場。

    警方抵達時，雙方雖已無打鬥情事，但葉姓男子頭、手都有受傷，為釐清案情，分局仍連夜將相關人員帶回進一步查證。

    據了解，糾眾的李姓男子，疑因不滿前姊夫與姊姊離婚後，還持續騷擾，引發口角，為了幫姊姊出氣，找來蔡姓友人等助陣，歸仁警方全案依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

    歸仁警分局長邱顯良表示，民眾遇有紛爭，應循法律途徑解決，切勿私下聚眾鬥毆，警方除加強路檢盤查，防制街頭聚眾鬥毆案件之發生外，也會針對轄內易生治安危害地點執行擴大臨檢勤務，對於聚眾鬥毆、滋事等行為，將嚴正執法，絕不寬貸，展現打擊不法決心，以維社會治安。

    台南仁德區李女與葉男口角，進而引發聚眾鬥毆，警方連夜偵辦，移送地檢署。（民眾提供）

    台南仁德區李女與葉男口角，進而引發聚眾鬥毆，警方連夜偵辦，移送地檢署。（民眾提供）

    台南仁德區李女與葉男口角，進而引發聚眾鬥毆，警方到場處理。（民眾提供）

    台南仁德區李女與葉男口角，進而引發聚眾鬥毆，警方到場處理。（民眾提供）

    台南仁德區李女與葉男口角，進而引發聚眾鬥毆，警方查獲球棒。（民眾提供）

    台南仁德區李女與葉男口角，進而引發聚眾鬥毆，警方查獲球棒。（民眾提供）

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