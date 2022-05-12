不談案情談疫情 成大也有個「李組長」

成大的「李組長」，認真專業形象，抽絲剝繭分析疫情。（擷自成大防疫資訊平台）

2022/05/12 22:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「大家好，我是李組長」！成功大學開設防疫資訊網路平台，衛生保健組組長李明吉宣導防疫觀念短片，認真專業不苟言笑的出場形象，不禁令人聯想類戲劇走紅的經典旁白：「李組長眉頭一皺，發覺案情並不單純」，只是這位醫界「李組長」，抽絲剝繭談的是疫情不是案情。

「李組長」分析台灣現在每天都有好幾萬例COVID-19確診者，相信大家都很重視，從疾病管制署本土的確診案例圖表，去年5月時其實有8000多人感染，當時就施行3級警戒，今年4月其實已經超過10萬例，5月推估會更大幅增加，面對這樣本土高案例數，為什麼不需要跟去年一樣看待，有3點原因。

李明吉表示，在後Omicron時代病毒株，重症率下降許多，全球確診數跟致死率，在疫情第1年時致死率4％多，之後慢慢下降到2％左右，現在大約1％，台灣現今國內輕症或無症狀就佔了99％，這一點和去年很不一樣。

第2個原因是，因為施打疫苗後，大幅下降重症比例，這已獲科學驗證，若還沒有施打疫苗趕快去施打，以提升自己的保護力。第3個原因，台灣無法一直鎖國，如果需要跟國外交流，沒有辦法一直防止病毒進來，國內清零其實是一個無法持續目標。

李明吉強調，阻絕病毒於境外跟清零已經不是合理選項，在防疫的角色，也會逐漸從國家、組織慢慢轉換到個人身上。勤洗手、戴口罩之外，他也點出，配合政策進行篩檢與隔離，快篩劑的購買與執行，就像過去的戴口罩一樣，成為一個國民需要自行準備的防疫用品及必備技能。

本身也是成醫感染科主治醫師的他不諱言，身處醫療第一線，也有感染風險，不論校園師生或民眾都是城市防疫一份子，政府隔離政策也會因應國內疫情變化不斷修正，包括近期的個案自主回報方式，配合輕重症的分流機制，減少對醫療量能的衝擊。

「李組長」說，在疫情當中更要保持心理健康，生活其實都會受到一些影響，自己周遭的人都會承受比過往更沉重的心理壓力，維持正向態度，不需要過度恐慌、也不要互相指責，大家與病毒共存之路走得更順利。

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成大「李組長」李明吉，本身是成醫感染科主治醫師。（李明吉提供）

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